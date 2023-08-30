審計報告認證5指控 華促會斥報告不中立 只聽信吹哨者單方面意見

屋崙華促會董事會主席莊錦鎮認為，市審計師要求調閱會議紀錄，卻不和他見面溝通，給華促會解釋的機會，報告不中立、不正確、有偏見。 （記者劉先進╱攝影）

屋崙 市府審計師魯比（Courtney Ruby）辦公室最近公布關於對屋崙華促會（OCIC）的調查報告，認為調查證實了與華促會有關的五項指控，包括董事會的組成並未依據權威標準，例如組織最佳實務或章程，且「具有誤導性」；缺乏確保投票 誠信、透明度和紀錄的控制措施。

屋崙華促會董事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）29日對本報表示，感謝市審計師公布報告。但報告只聽信吹哨者（whistleblower）單方面的意見。審計師一度在八個月中調查華促會四次，要求調閱會議紀錄，卻不和他見面溝通，給華促會解釋的機會。莊錦鎮認為，報告不中立、不正確、有偏見。他已和市議長勵琪溝通，勵琪稱讚華促會的運作合規。市議會不會優先討論華促會等互惠區的情況，也不會很快給華促會出台指導意見，但華促會仍然會遵循報告中一些建議做出改善。

非營利機構屋崙華促會成立的初衷，是管理華埠 互惠區（Community Benefits District）內的物業評估費，用於華促會的清潔、治安、品牌推廣等。

調查報告聲稱，證實了五項指控，比如未對董事會進行核實，無法確保董事會成員是否與華埠互惠區有相關利益。華埠互惠區章程中的組成規定，是在董事成員自行任命和自我確認後的兩個月後才通過。

莊錦鎮表示，不同意這種說法。因為早在華促會成立前，就成立了由華埠商會代表、業主、商戶代表、市議員勵琪等組成的指導委員會，明確提及臨時董事會成員是自我任命。且在華促會成立當天，自我任命的成員紛紛闡述和華埠的利益關係。「當時還沒有華促會章程，董事都是臨時的。華促會的成立，也咨詢了專業公司New City America，該公司指導屋崙其他互惠區的成立，都用類似規則。」

報告說，調查證實，可能有些投票是由董事以外的人投出，且被計算為正式票數。此外，缺乏確保投票誠信、透明度和紀錄的控制措施。調查證實有部分選票的計算和紀錄可能不正確的指控。在2021年12月董事會會議上，華促會董事投票決定接受匿名捐贈者7萬5000元的捐款，贊助購買無人機給屋崙警局使用。在虛擬會議中，唱名表決充斥著違規行為，包括不明確的動作，以及多次出現不明人士代表被唱名之董事投票的情況。會議紀錄顯示，董事會以20：14的投票結果決定「接受私人捐款用於購買無人機」，但記錄的會議實際情況並未清楚反映此結果。此外，似乎多次有不明人士代表被唱名董事口頭投票的情況。這些值得懷疑的投票是透過虛擬會議平台投下的，沒有控制措施來確保投票的有效性。

對此，莊錦鎮表示，當時有多個董事在提出不同的動議（motion）。而華促會當時並沒有執行總監，無法管理投票進程。考慮到現場有些混亂，他決定就提出一個動議，並投票通過。

莊錦鎮表示，報告的說法都是子虛烏有。當時處於疫情之中，部分董事確實透過虛擬會議參加。有一個臨時董事Peter在投票過程中上了洗手間，投「Yes」。另一董事在虛擬會議上提醒說，「Peter去了洗手間，他投票通過。」後來Peter也很快回來，確認投票結果。至於投票過程欠缺透明的指控，也是無稽之談，「秘書詳細記錄每一次投票，我們的會議紀錄，有視頻，有英文原文，也有中文、越南文翻譯。」