我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加房價中位數74.3萬 逼近高點

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

世界日報、加州政府合作推出 「阻仇視，迎共榮」論壇上線

記者江碩涵／灣區報導
世界日報與加州政府合作推出「阻仇視，迎共榮」論壇，8月30日正式上線。（本報照片）
世界日報與加州政府合作推出「阻仇視，迎共榮」論壇，8月30日正式上線。（本報照片）

新冠疫情以來，對亞裔的仇恨事件和犯罪不斷增加，聽到過許多亞裔長者不幸成為仇恨犯罪的受害者，仇恨犯罪不僅對受害者造成嚴重傷害，也對施暴者的心理健康造成負面影響，我們身邊的任何人都可能面臨到仇恨偏見，也因此更需要重視相關議題。

舊金山世界日報30日首度發表「Stop the Hate 阻仇視、迎共榮」線上論壇節目（網址：https://youtu.be/M19Ssdep8Cg）。節目邀請多位在矽谷灣區發光發熱的亞裔社區人士分享他們的經驗與故事，包括：舊金山地檢長謝安宜 （Brooke Jenkins）、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲、美國精神健康協會醫師黃國雄（Wil Wong）以及舊金山現代舞蹈家王自如（Philein Wang）。

謝安宜將在節目中分享舊金山針對反仇視進行相關的法律、政策協助以及檢察系統上做了何種改革。接受本報專訪時，謝安宜透露，弱勢受害者小組均由經驗豐富的檢察官負責，並確保相同的受害者與相同、固定的律師合作，而不是由多個不同的人處理與受害者相關的事務，並提供了包括中文和粵語在內的多語言服務，以此保障事件調查的完整和深入。

彭一玲與黃國雄則將分享精神健康相關的治療以及相關運用。彭一玲表示，疫情後，美國華裔精神健康聯盟在灣區華人社區，開通第一個反仇亞心理援助熱線，幫助華裔民眾處理心理健康問題。他們還聯合東灣台山同鄉會啟動屋崙華埠社安隊，連續巡邏874天，協助東灣華裔長者被歧視、欺負的問題。

王自如分享她成長過程中曾面臨過的霸凌與仇視問題。王自如表示，她現在替少數族裔的舞者提供表演機會，並用舞蹈力對抗仇亞暴力，舞出受害者的心，透過舞蹈讓受傷的心靈獲得慰藉。

「Stop the Hate 阻仇視、迎共榮」線上論壇是由世界日報與加州政府合作推出的專題式節目，內容不僅有多位社區人士分享自己的經驗，也有許多實際的反仇視案例，值得華裔讀者、民眾深入了解，也能推廣更多反仇視、反仇恨的資訊，促進社會更和諧。

華裔 舊金山 亞裔

上一則

審計報告認證5指控 華促會斥報告不中立 只聽信吹哨者單方面意見

延伸閱讀

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭
世界日報與加州政府合作 「阻仇視，迎共榮」論壇30日正式上線

世界日報與加州政府合作 「阻仇視，迎共榮」論壇30日正式上線
搬離灣區 不少人選擇南加落腳

搬離灣區 不少人選擇南加落腳

20年前還覺得安全 近半美國人如今認為舊金山是危險城市

20年前還覺得安全 近半美國人如今認為舊金山是危險城市
增換乘折扣 加州火車票制改革

增換乘折扣 加州火車票制改革

熱門新聞

神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

2023-08-22 23:50
在美國點外帶咖啡需不需要給小費，近日引起不同看法。（示意圖／ingimage）

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

2023-08-22 08:10
Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28
內部備忘錄外洩，Meta警告不重返辦公室的員工，可能遭解雇。(美聯社)

內部文件外洩…Meta威脅解雇不重返辦公室員工

2023-08-22 13:54
英特爾將在聖他克拉拉和聖荷西工廠裁員226人。此次裁員是永久性的，將於今年8月31日左右生效。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區科技公司續裁員 步伐已放緩

2023-08-23 15:04

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物