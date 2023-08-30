世界日報、加州政府合作推出 「阻仇視，迎共榮」論壇上線

世界日報與加州政府合作推出「阻仇視，迎共榮」論壇，8月30日正式上線。（本報照片）

新冠疫情以來，對亞裔 的仇恨事件和犯罪不斷增加，聽到過許多亞裔長者不幸成為仇恨犯罪的受害者，仇恨犯罪不僅對受害者造成嚴重傷害，也對施暴者的心理健康造成負面影響，我們身邊的任何人都可能面臨到仇恨偏見，也因此更需要重視相關議題。

舊金山 世界日報30日首度發表「Stop the Hate 阻仇視、迎共榮」線上論壇節目（網址：https://youtu.be/M19Ssdep8Cg）。節目邀請多位在矽谷灣區發光發熱的亞裔社區人士分享他們的經驗與故事，包括：舊金山地檢長謝安宜 （Brooke Jenkins）、美國華裔 精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲、美國精神健康協會醫師黃國雄（Wil Wong）以及舊金山現代舞蹈家王自如（Philein Wang）。

謝安宜將在節目中分享舊金山針對反仇視進行相關的法律、政策協助以及檢察系統上做了何種改革。接受本報專訪時，謝安宜透露，弱勢受害者小組均由經驗豐富的檢察官負責，並確保相同的受害者與相同、固定的律師合作，而不是由多個不同的人處理與受害者相關的事務，並提供了包括中文和粵語在內的多語言服務，以此保障事件調查的完整和深入。

彭一玲與黃國雄則將分享精神健康相關的治療以及相關運用。彭一玲表示，疫情後，美國華裔精神健康聯盟在灣區華人社區，開通第一個反仇亞心理援助熱線，幫助華裔民眾處理心理健康問題。他們還聯合東灣台山同鄉會啟動屋崙華埠社安隊，連續巡邏874天，協助東灣華裔長者被歧視、欺負的問題。

王自如分享她成長過程中曾面臨過的霸凌與仇視問題。王自如表示，她現在替少數族裔的舞者提供表演機會，並用舞蹈力對抗仇亞暴力，舞出受害者的心，透過舞蹈讓受傷的心靈獲得慰藉。

「Stop the Hate 阻仇視、迎共榮」線上論壇是由世界日報與加州政府合作推出的專題式節目，內容不僅有多位社區人士分享自己的經驗，也有許多實際的反仇視案例，值得華裔讀者、民眾深入了解，也能推廣更多反仇視、反仇恨的資訊，促進社會更和諧。