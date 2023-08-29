透過故事活動 連結台灣文化

故事時間由志工媽媽們熱心組團設計，創意發想每個月不同的活動主題。（記者孫愛薇╱攝影）

參與金山灣區 華僑文教中心活動的多為台灣新移民家庭 。剛從台灣來到美國的家長在養育孩童的過程中，透過參與中心圖書館 所舉辦的「Story time親子故事時間」活動，讓孩子們沉浸在中文環境中，與其他家庭一起連結台灣文化。

身為剛來美的台灣家長許靖子，是故事時間志工團的主要召集人。充滿服務熱忱的她，當初就只是想要幫兒子找玩伴，多一個跟別的孩子社交的機會。而對全職媽媽而言，能出來跟人說說話都是很好的。談到在美國養育孩子，她說：「很擔心自己的小孩長大後對台灣沒有什麼連結，希望透過故事時間可以一直延續孩子對台灣的認識。」

參與活動多次的家長Chelsey表示，看到臉書上有宣傳中心在徵志工媽媽講故事，才第一次走入文教中心。因為自己平常有為女兒共讀習慣，加上曾為鋼琴老師，能在圖書館找到自己可以貢獻的事情，感到非常開心。

談到孩子未來對文化認同的部分，Chelsey說，灣區的故事時間都是英文為主。在美國長大的孩子對台灣的認同會越來越低，有些爸爸媽媽帶小朋友回台灣，已經無法同感台灣的文化。而文教中心圖書館的故事時間不僅是中文，還會講到台灣的節日或是傳統生肖。中心圖書館的活動，至少讓他們感受一下台灣的生活是什麼，凝聚同樣說中文的小朋友。

故事時間志工召集人之一Allison Wu說：「曾經有家長來跟我說，小孩回去還會唱自己帶的活動歌。孩子雖然很小但是有記得，這種心情就是很感動。志工們互相幫忙，每個人都會負責自己做的事情。」

對於未來，Allison鼓勵有興趣參與志工的家長，一起加入說故事的行列。中心提供很充足的資源，來參加的人數也非常踴躍，但是還是需要更多的家長一起投入志工服務，讓這項有意義的活動可以持續下去。她非常感謝中心的莊雅淑主任以及同仁全力支持，有每個人的參與，才能讓故事時間持續的舉辦。