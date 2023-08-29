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金山僑教中心 故事時間吸睛

記者孫愛薇╱南灣報導
僑教中心主任莊雅淑支持「Story time親子故事時間」的舉辦，在活動前會向參與家庭介紹僑委會最新資訊。（記者孫愛薇 ╱攝影）
僑教中心主任莊雅淑支持「Story time親子故事時間」的舉辦，在活動前會向參與家庭介紹僑委會最新資訊。（記者孫愛薇 ╱攝影）

位在密爾比達（Milpitas）的金山灣區華僑文教中心，內部設有中文圖書館。今年初圖書館開始升級針對學齡前兒童的設備與書籍，擴大圖書館的服務年齡層，並且號召志工媽媽共同策劃、舉辦故事時間。每個月的「Story time親子故事時間」以不同的主題活動，吸引僑青家庭參加。

僑教中心主任莊雅淑表示，金山灣區僑教中心圖書館是北加州具規模的正體字圖書館，擁有20萬冊藏書及雜誌報刊。為讓更多移民海外的台灣家庭認識僑教中心服務，更多使用中文藏書豐富的中心圖書館，僑教中心今年1月首度開辦「Story time親子故事時間」，搭配募集兒童繪本區，以及兒童遊戲區，吸引僑青家庭到中心來參加。希望透過故事的力量讓孩子們更了解台灣文化，也讓圖書館成為新移民認識僑教中心的橋樑。

中心圖書館為了更迎合學齡前家庭的需求，先向僑胞募集適合學齡前孩童的中文書籍以及玩具，增添了適合孩子高度的收納架以及軟墊。在活動人數逐漸穩定成長後，中心還下預算購買手搖鈴沙鈴，以及電視機等活動需要的設備與教學器材。

關於吸引人的活動主題創意，莊雅淑說，每個月不同的主題，由志工媽媽發揮創意設計，也有藉由中心的資源舉辦主題活動。繪本作家Crystal Z. Lee更是以自己創作的紫斑蝶遊台灣，帶領小朋友瞭解台灣各地的風景。還有邀請布袋戲偶師在中心內專業的布偶戲台中演出。透過中心的資源結合，帶給孩童更多元的故事時間活動。

活動不僅結合中心資源，還貼近傳統節慶活動。端午節時會安排紙粽手作，中秋節則聽嫦娥的故事。美國孩童最愛的復活節撿彩蛋活動，更是特別舉辦。今年四月間的復活節活動，中心準備七百多顆彩蛋布置在圖書館內，等候小朋友前來圖書館撿蛋。小朋友撿的開心滿載而歸。

莊雅淑表示，從圖書館的使用率中觀察到，自從故事時間活動舉辦後，中心使用年齡層降低，圖書館使用率也提高了。透過每月固定兩次「Story time親子故事時間」，讓許多不知道，甚至未曾使用過僑教中心的僑青家庭走進中心，認識僑教中心的各項僑務服務。未來這些僑青家庭也將成為僑社的新動能。

對於這項活動的成功舉辦，莊雅淑說：「一個人可以走得快，但一群人可以走得遠。」她感謝所有參與活動的志工媽媽，還有支援主題活動的作家與傳藝老師，讓「Story time親子故事時間」持續舉辦，也歡迎更多的家長攜帶學齡前的孩童，前來參與中心的故事時間。

僑教中心主任莊雅淑(左上)和參與家庭同樂，完成手作復活節小錦旗。（記者孫愛薇╱攝...
僑教中心主任莊雅淑(左上)和參與家庭同樂，完成手作復活節小錦旗。（記者孫愛薇╱攝影）
在布袋戲主題活動中，小朋友實際操作台灣的傳統布袋戲。（記者孫愛薇╱攝影）
在布袋戲主題活動中，小朋友實際操作台灣的傳統布袋戲。（記者孫愛薇╱攝影）
僑教中心協助邀請布袋戲偶師，在中心內專業的布偶戲台中演出。（記者孫愛薇╱攝影）
僑教中心協助邀請布袋戲偶師，在中心內專業的布偶戲台中演出。（記者孫愛薇╱攝影）
居住在灣區的台裔繪本作家Crystal Z. Lee曾到中心圖書館說故事，以台灣...
居住在灣區的台裔繪本作家Crystal Z. Lee曾到中心圖書館說故事，以台灣紫斑蝶遊歷景點的方式介紹台灣給孩童認識。（記者孫愛薇╱攝影）

圖書館 親子 灣區

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