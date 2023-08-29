新手媽媽走出家門 建立生活圈
金山灣區華僑文教中心舉辦的「Story time親子故事時間」，不僅是服務學齡前的兒童，其實也服務剛學著養育幼兒的新手家長。
不少家長從孩子出生後，遭遇疫情隔離，加上帶孩子出門的各種不便，主要照顧孩子的一方容易長期將自己與孩子關在家中，形成社會中的社交孤島。
因為參加活動而成為志工一員的Angela Lin表示，五月的時候開始參加第一場文教中心的活動，也是第一次來到文教中心。館內有很多適合小朋友的玩具與書籍。Angela談到自己的育兒生活說：「媽媽自己也需要朋友。生完小孩後沒有工作，都是自己和小孩關在家裡。現在參加了說故事志工，可以定時強迫自己一定要走出家門。」
活動主要召集人許靖子，針對新冠疫情影響新手家庭的現況說：「養育小小孩的家庭，剛好遭遇到疫情，沒有什麼機會到外面找到朋友。所以故事時間是一個機會，幫助這附近的媽媽跨出家門。」
來到灣區的青年家庭，大多是剛移民到美國。對於人生地不熟的狀況下，要拓展自己的生活圈不是件容易的事情。對於地區上能使用的資源，也不甚熟悉，文教中心圖書館藉由故事時間的舉辦，鼓勵剛成為新手爸媽的台灣家庭來到中心，不僅僅是為了參加活動，更是協助家長認識其他的新手家庭，建立自己的支持生活圈。
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