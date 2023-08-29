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無政府？屋崙碼頭「海盜」橫行 僅一名警員執法

編譯廖宜怡／綜合28日電
屋崙碼頭船隻近幾周來頻頻傳出遭到盜竊，居民和船主形容竊賊為「海盜」。（Getty Images）
屋崙碼頭船隻近幾周來頻頻傳出遭到盜竊，居民和船主形容竊賊為「海盜」。（Getty Images）

最近幾周，屋崙河口（Oakland Estuary）已從一個平靜的水上樂園，變成一個竊賊橫行的犯罪地區，現象被描述為有如發生在公海的海盜犯罪。

8月16日，服務兒童的非營利組織Alameda Community Sailing Center有一半的船隻在夜晚遭到搶劫；在Marina Village Yacht Club，居民表示受到在碼頭尋找下手對象的「海盜」威脅；Encinal Yacht Club、Jack London Square Marina和Outboard Motor Shop也都被搶過。過去三周內，當地總共有十幾艘船隻和遊艇被搶。

船主德隆（Jonathan Delong）上周在一場由海灣保護與發展委員會（Bay Conservation and Development Commission）舉行的公眾會議上說：「海盜行為是我能想到的唯一形容詞，在某些情況下甚至是面對面的肢體衝突。」

當地居民指出，現在每天晚上都有多艘船被盜，竊賊通常會拆掉船隻發動機，然後將船沉入海底，以免被發現。

屋崙Outboard Motor Shop東主戈爾曼（Brian Gorman）表示，有竊賊企圖從碼頭偷走一艘價值30萬元的船。他現在正在考慮攜帶槍枝自保。

史都華（Wendell Stewart）是阿拉米達市的居民和船主，他的船一周前在大碼頭（Grand Marina）被盜，他的朋友們在一天之內找到了這艘漂浮在河口的船，並把它打撈回來。史都華憤怒地說：「我已經72歲，但我還記得軍隊教我如何用姆指殺人。」

觀察人士發現，所有人似乎都把矛頭指向生活在該地區的船屋居民，這些居民居住在老舊和廢棄的船隻上，沒有支付停泊費用。

儘管居住在公共水道上並不合法，但固定的船屋社區在屋崙河口已存在多年，最著名的是理察森灣（Richardson Bay），這裡有一個大型船屋社區，約有20人生活在河口的船上，當局正在想辦法拆除這個社區。

前港務長拉普（Brock de Lappe）表示，船屋社區之所以存在，是因為船主將報廢的船隻遺棄在碼頭，然後以低至50元的價錢賣掉。

如果說屋崙河口已經陷入西部拓荒時期的無法無天狀態，那麼，屋崙警局負責在河口執法的唯一警員阿比諾（Kaleo Albino）就是獨行俠。阿比諾表示，他已鎖定兩人，這兩個人最近才出現在碼頭地區，犯過幾次案，因為沒有被抓，所以變得更膽大妄為。

阿比諾指出，一支人員齊全的港口執法團隊應該有六名以上警員，阿拉米達市警局有一個海洋團隊，但他們有其他全職工作要做，海岸防衛隊可以介入，但他們的主要工作是保衛國家安全。

阿比諾說：「我沒有逮捕這些竊賊的主要原因是，受害者不一定會站出來，他們會自己把船搶回來，事後才會告訴我。」

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