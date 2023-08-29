振經濟 金山華埠名車展9/2熱鬧開鑼

舊金山華埠名車展的主辦方與贊助方代表，28日齊聚參加記者會。車展訂9月2日開幕。(記者李怡╱攝影)

由華埠 歷史文化協會與北美常用中藥展覽館聯合主辦的「2023年華埠名車展」，將於9月2日與3日(周六和周日)，在舊金山 華埠都板街的加州大道與百老匯街之間路段舉行。上百輛骨董車包括獲獎收藏級骨董車與名貴跑車，屆時都將亮相。本次車展旨在振興華埠經濟，讓更多舊金山本地居民和世界各地遊客光顧華埠。活動免費入場。

為期兩天的車展於9月2日上午11時開幕，屆時會有熱鬧的開幕儀式。多位舊金山市議員和市府官員、華埠社區代表也將出席。白蘭社區基金會與舊金山藝術大學等多家組織機構共同協助舉辦。

舊金山藝術大學(Academy of Art University, AAU)校長、白蘭社區基金會董事史蒂芬(Elisa Stephens)表示，學院課程中開設有汽車設計專業。學院的老爺車博物館更擁有全國最大的私人汽車收藏，將在這次華埠名車展中展出七輛。「在後疫情 時代，學院致力於一切努力支持華埠的複興。我們的很多學生來自中國和亞太國家，他們活動和消費於華埠。我代表學院和白蘭基金會，對主辦方表示讚賞，非常高興參展。」

圖為來自AAU老爺車博物館的車輛。(受訪者供圖)

在過去的四年多時間裡，舊金山華埠經濟因為新冠肺炎(COVID-19)的影響而遭到重創。儘管因疫情死亡人數並不多，卻因為輿論讓很多人害怕來到華埠。同時也因為疫情中泛起對亞裔的歧視和仇恨，許多人也不願到華埠旅遊和消費，使得華埠的經濟復甦乏力。

主辦單位表示，希望通過本次車展，讓更多的人回到華埠，增加商業街的客流量。據了解，每次的大型社區活動，都會使當地小商業的業務增長30%到50%。在華埠辦活動是振興經濟的好方法，為這裡的經濟增長貢獻一點力量。