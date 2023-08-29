增換乘折扣 加州火車票制改革

圖為加州火車新式的電氣化列車。（Caltrain網站）

加州 火車(Caltrain)的運營商半島聯合動力委員會(Peninsula Corridor Joint Powers Board)28日舉行聽證會，討論加州火車的票價改革問題。營運商擬具：降低享受團體票價人數標準、參與地區換乘打折優惠、開啟浮動收費功能、2026財年起基準票價調高0.25元等。部分新票價制計畫從明年元旦實施。

加州火車是灣區主要大眾運輸系統之一，行駛在舊金山 和聖荷西以南的Gilroy之間。

舊金山市長代表姿木達(Monique Zmuda)主持聽證會。聖馬刁縣運輸商務信息和票價經理湯普森(Bruce Thompson)就票價改革方案提出報告。湯普森希望，通過票價改革能夠在財政可持續性、平等、乘客體驗和客流量等方面都取得顯著進步。

湯普森強調，票價改革的大背景是新冠疫情 導致居民出行習慣改變。2026預計會出現財政赤字，以及今年半島電氣項目對加州火車服務的各種影響。

營運商具體票價變動建議如下：

到2024財年，降低Clipper Start優惠計畫的成本，以保持和折扣票價一致，把折扣調整到2張單程票價的水平。

2026至2028財年，基準票價或區域升級票價每年調高0.25元。

2024至2028財年，月票(Monthly pass multiplier)依舊保持在24次乘坐(12次往返)的水平。

加州火車和區域項目建議方面，將享受團體票價人數的標準由25人降至15人；在大都會交通委員會(Metropolitan Transportation Commission)核准前提下，延長Clipper Start優惠計畫，將其列為票價體系的一種。以上都從2024年1月1日起生效。

預計到2024年，下一代Clipper計畫實施之後，開啟浮動收費功能，乘客可以使用信用卡或借記卡購買單程票，並參與區域換乘折扣試點項目。具體包括：在所有參與項目的公共交通上實現Clipper單程票價；乘客在第一種使用的公共交通工具上支付全額票價後，兩小時內轉乘其他交通均可享受每次換乘最高2.50元折扣；持Pass換乘其他交通的單程乘客也享受一定折扣。

加州火車年票Go Pass目前占票價總收入的三分之一。目前通行的2022年5月制定的票價是342元一張，原計畫2024年上漲到359元一張。昨天聽證會則建議，將年票Go Pass的價格由342元降到275元一張，允許在校學生和可承受住房計畫(Affordable Housing Project)的居民，也能獲得Go Pass的折扣。

通過近年來施行的「早鳥優惠」，每張年票可以優惠20%，目前相當於每人每年273.60元的價格。即便如此，購買年票的人數依然低於疫情前。

聽證會還報告，對這一提案的平等性測試結果顯示，票價浮動計畫在2026至2028財年間，對少數族裔和低收入者的影響因素都小於1%，遠低於法定10%的要求，因而是可行的。