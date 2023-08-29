砸2700萬翻修 金門公園網球中心獲傑出設施獎

金門公園的高德曼網球中心被美國網球協會評選為2023年傑出設施獎。(Google地圖)

位於舊金山 金門公園的高德曼網球中心(The Lisa and Douglas Goldman Tennis Center)，被美國網球協會(USTA)評選為2023年傑出設施獎。在今年獲獎的29個網球設施中，高德曼網球中心是唯一獲得「年度特色設施」獎項的設計。

美國網球協會28日舉行美國網球公開賽開幕、頒獎典禮，表彰2023年傑出設施獲獎者，舊金山休閒公園部總經理金斯伯格(Phil Ginsburg)代表高盛 網球中心接受獎項。美網公開賽於8月28日至9月10日舉行。

自1894年以來，金門公園的網球中心一直為各種技能水平的網球愛好者提供服務。金恩(Billie Jean King)、哈珀(Peanut Louie Harper)和羅西(Rosie Casals)等網球傳奇人物都曾在此球場上打過球。2021年該中心耗資2700萬元進行翻修後重新開放。

此次翻修由建築公司EHDD與HGA合作設計，將中心改造成最先進的公共設施。總共擁有16個網球場，其中包括一個下沉式體育場式網球場、用於夜間比賽的燈光，以及五個用於泡菜球(又名匹克球)和網球的迷你網球場。還有一個用於社交的花園庭院。此外，家庭俱樂部還設有休息室、娛樂室、網球和學習中心教室、兩個更衣室、廚房，以及著名藝術家馬吉納尼(Sanaz Mazinani)創作的充滿活力的戶外瓷磚壁畫。此次翻修是與舊金山網球聯盟和舊金山公園聯盟合作完成。

舊金山市長布里德(London Breed)表示：「美國網球協會的這一全國性認可，表明當市政府、社區和慈善機構共同支持社區時，我們會取得什麼樣的成就。從金門公園等標誌性建築到濱海區新建的最新公園，讓城市的戶外空間為每一個居民增添光彩。」

每年美國網球協會都會表彰全國各地的網球設施在服務網球社區方面的卓越能力。對於該獎項，美國網球協會考 慮了總體布局等標準，包括球場表面和燈光的質量、維護、美學、為球員、觀眾和媒體提供住宿、標牌和景觀、便利設施、以及參與的社區項目等。