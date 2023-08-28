逼遷保護令結束 華協中心籲勿慌

華埠租客花園角集會尋求援助。（記者李怡╱攝影）

舊金山華協中心（CCDC）代表人員27日向本報表示，在舊金山市逼遷保護令於今（28）日結束之際，希望華埠有相關需要的租客 不要慌亂，華協會幫助租客獲得援助資格，以支付欠租，但因資金有限，不是每個租客都有資格獲得租金 或搬遷的援助，華協中心希望盡一切可能防止租客落入無家可歸困境。

華協中心表示，在過去三年，因租客受新冠疫情 影響而無法交租的，有特殊法令保護他們免受逼遷，但在過去幾個月，加州各個城市相繼結束這一特殊保護。舊金山的逼遷保護令也將於28日結束。

保護令曾成功幫助成千上萬家庭和長者避免無家可歸危機。但是當前並非所有人都從疫情帶來的影響中恢復過來，且華協中心不斷接到租客的來電和到辦公室求助。例如最近到訪的一戶住在華埠欠租的家庭，因家庭成員在疫情期間失業一年。現雖已復工，但收入並沒有疫情前多，導致無法支付9月份的租金，而面臨被逼遷的風險。

華協中心提醒租客，部分逼遷保護不會因逼遷禁令的終止而失效。首先，租客有權收到業主的一份書面通知，通知中應準確列明應支付的租金，並註明支付日期；其次，如通知到期後，租客仍沒能支付，業主必須獲得法院批准，才能逼遷租客。在這期間，租客應向租客權益機構或法律組織諮詢，以避免業主以不正當的手段逼遷，必要時請提出法律援助。