聖他克拉拉縣府 3部門搬新址

聖他克拉拉縣府估值官辦公室、稅務部門、書記及記錄辦公室將遷至位於聖荷西市West Tasman的新辦公園區。（聖他克拉拉縣政府提供）

聖他克拉拉縣府日前發出通告，該縣估值官辦公室、稅務部門、書記及記錄辦公室等三個部門，將於近期分批遷至位於聖荷西 市West Tasman的新辦公園區。這三個部門先前位於70 W. Hedding St.的大樓，遷至新址後將更為集中，民眾前往洽公更便利。其中，估值官辦公室今（28）日率先遷至新址作業。

三個部門搬遷日期及新址如下：

估值官辦公室8月28日遷至130 W. Tasman Dr.

稅務部門9月11日遷至110 W. Tasman Dr.

書記及記錄辦公室10月23日遷至110 W. Tasman Dr.

在搬遷過程中，各部門仍將持續提供服務。新的West Tasman辦公園區將提供更多免費停車位，且更靠近VTA的輕軌電車與公車路線。

「準確評估和客戶服務是我們最優先考慮的兩件事。這座先進的新建築將使社區居民在造訪縣府工作同仁尋求問題解答時，享受前所未有的便利。」聖塔克拉拉縣估值官Larry Stone說，「我們希望社區大眾前往West Tasman園區時會覺得比以往更方便。從8月28日開始，我們強大的團隊將在當地就緒，為民眾提供服務。」

這三個部門提供的服務是相輔相成的，新地點將讓民眾享有在同一地點洽公的便利。民眾可以在此繳交地產稅、申請出生或死亡證明、查詢他們的地產估值，乃至於申辦護照等等。

「我們的部門對於能向社區提供簡便與高效率的服務感到自豪。我們期待在搬遷之後，能讓民眾獲得服務更為方便。」財政局長Margaret Olaiya表示。

此外，為滿足希望在縣府舉行婚禮的民眾需求，West Tasman園區也預備了室內禮堂及戶外的結婚場地，以利接待賓客並因應天氣變化。

如需查詢服務清單與搬遷詳情，請瀏覽以下網站：

稅務部門：https://dtac.sccgov.org/dtac-moving;

估值官辦公室：https://www.sccassessor.org/about-us/office-information/assessor-office-moving;

書記及記錄辦公室：https://clerkrecorder.sccgov.org/cro-moving。