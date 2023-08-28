市政嘉年華 帶動舊金山市中心復甦

市中心嘉年華大排長龍的摩天輪。（記者李怡╱攝影）

為期四天的舊金山 市政嘉年華活動，於27日閉幕。數百家庭對這項活動戀戀不捨，對市中心留下美好印象。

此次活動籌備近兩個月，以期為舊金山市中心地帶注入夏日歡樂和激動人心的家庭娛樂活動。活動每天吸引成千的訪客到訪舊金山市中心，成為帶動市中心經濟復甦的活動典範。

來自男孩女孩俱樂部的四年級小學生Miya表示，非常喜歡這個活動。因為從小學一年級到現在，沒有與老師和同學一起在舊金山參與過這麼多遊樂項目的活動。讓她想起了之前和爸媽與妹妹到迪士尼樂園遊玩的歡樂。她很喜歡這裡。

嘉年華現場為到訪家庭提供遊戲和遊樂設施，包括摩天輪、100呎超級滑梯、遊樂屋、旋轉茶杯等。還可盡情享用經典美食，包括手浸玉米熱狗、夏威夷刨冰、漏斗蛋糕、爆米花、棉花糖、焦糖蘋果和炸薯條等等。

代表市政中心區的市議員潘正義(Dean Preston)表示，相信嘉年華活動激活了社區街道和廣場，也達到了吸引遊客到訪市中心的目的。未來市中心會多加組織類似活動，尤其是給舊金山的孩子們留下更多美好的回憶和豐富的體驗。

市府還宣布改造市區廣場（Rec and Park）作為街頭輪滑區、安裝健身 器材以及西洋棋、乒乓球和台球桌。項目計畫於9月破土動工，並在大約六周後開放。

為了支持這些活動並確保該地區安全並歡迎居民、工人和遊客，舊金山協調了田德隆和市場南街區域周圍的執法和清潔，其中包括專門的公園護林員服務文娛中心和聯合國 廣場。市長最近通過的預算還包括額外增加八名新的公園管理員，以幫助加強對聯合國廣場的管理支持。