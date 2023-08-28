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舊金山市府反腐敗 交給選民票決

記者李怡╱舊金山報導
圖為舊金山市政大樓一角。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山市政大樓一角。（記者李怡╱攝影）

在歷經兩次反腐敗公民投票遭市府部門工會抵制後，舊金山市政府官員仍不斷爆出腐敗疑雲，舊金山道德委員會27日發文表示，將在2024年3月5日的選舉投票中，再度提出一系列的反腐敗措施，請選民票決；這也意味著，舊金山政府將腐敗問題的杜絕以及處理交給了選民。

道德委員會副主席芬萊夫(Theis Finlev)表示，城市居民和秉公無私的民選官員，都希望致力於促進公共利益，而不是市政府官員的個人利益，政府應進一步加強反腐敗立法和對市政府官員的培訓，以確保政府的決策是在公平基礎上做出。

反腐敗措施選舉投票提案指出，要引入更多明確的相關送禮行為規範，並為市政府官員增加更多必要的道德培訓。包括禁止公眾牽線搭橋為市政府官員受賄；制定官員可參與的社會活動限制規則；制定更嚴格的道德規則、對禮物更嚴格的限制、擴大對官員的培訓要求，以及提高城市資金來源的透明度。

道德委員會表示，法令是為了解決舊金山市道德法中明顯的缺陷，並防止腐敗行為再次發生，例如震驚舊金山的公共工務局受賄醜聞。

道德委員會曾於2021年制定了第一份投票措施，期以處理、解決導致工務局長和其他官員下台的違法醜聞，但因市府部門工會的反對，最終該項投票並未放放進投票選舉中。道德委員會在一份報告中指出，向城市部門和官員送禮的規範不明確，導致市政持續存在受賄風險。

道德委員會在2022年11月第二次計畫進行投票措施，但仍被推遲。道德監管機構指責城市部門工會，稱工會將道德投票措施推遲。

如果明年3月間的投票成功，送禮方面的監管將在選舉後約六個月生效。道德委員會表示，實施投票後的舉措，將耗費2023-2024財年儲備金中的4萬3000元行政費用。

未來數周內，委員會將發布更多具體信息、數據，以說明這些措施如果獲得選民投票通過後，會產生怎樣的監管效果。

明年3月間的選舉投票中，將有多條反腐措施讓選民投票。（記者李怡╱攝影）
明年3月間的選舉投票中，將有多條反腐措施讓選民投票。（記者李怡╱攝影）

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