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青少年開贓車與警高速追逐戰

編譯廖宜怡／綜合26日電

灣區一名青少年25日與警員在高速公路上展開高速追逐，隨後在東灣與警察進行了長達數小時的對峙，最終被捕。

加州公路巡警局（California Highway Patrol）表示，嫌犯是一名青少年，被發現駕駛一部贓車。追逐是在下午3時，公路巡警在康曲柯士達縣試圖進行攔檢時展開的，警員一路追到舊金山，再調頭追回東灣。

空拍畫面顯示，25日下午5時左右，一輛白色的Infiniti轎車以時速高達100哩的速度飆過海灣大橋（Bay Bridge），然後一度被困在甲骨文公園（Oracle Park）附近的4街和King Street交叉口。

巡警巴克萊（Andrew Barclay）表示，嫌犯似乎打算下車逃跑，一名警員於是派出剛好在車上的警犬協助。沒想到，嫌犯突然開車衝撞其他車輛，在逃出車陣時撞到警犬。

公路巡警局表示，所幸被撞的警犬傷勢並不嚴重，已被送往獸醫院接受治療。

電視畫面顯示，嫌犯駕駛的車輛在擁擠的公路上，飛速穿行，險象環生。最後，這場公路追逐戰在東灣列治文市（Richmond）落幕，嫌犯將其駕駛的汽車丟棄在安德森公園（Anderson Park）。警方進行地面搜索後，在一處住宅區與嫌犯展開長達數小時的對峙，嫌犯終於在晚上9時被捕。

加州 灣區 舊金山

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