涉金山貪腐案 桑托斯判監30個月

舊金山市府知名工程師桑托斯因涉及貪腐和詐欺，被法官判入獄30個月。（電視新聞截圖）

舊金山 市府知名工程師桑托斯（Rodrigo Santos）在一宗牽涉甚廣的聯邦貪腐調查案中認罪，承認犯下銀行詐欺 、電匯詐欺和逃稅等罪行，25日被判入獄30個月和3年監管假釋。

桑托斯承認，他透過支票 詐欺竊取客戶的錢，並要求客戶向一名資深樓宇檢查官員所屬的英式橄欖球俱樂部捐款，以影響這名檢查官員的報告。

此案檢察官布姆（Casey Boome）建議判處桑托斯51個月徒刑和3年監管假釋，但桑托斯的律師納克斯（Randall Knox）要求將監禁時間減少為1年多。不過，資深聯邦法官伊爾斯頓（Susan Illston）表示，她傾向依照緩刑部門的建議，判處桑托斯入獄30個月。伊爾斯頓說：「我發現，這裡列出的罪行非常、非常嚴重，而且對舊金山造成了巨大的破壞性影響。」

律師納克斯辯護時稱，桑托斯從有錢客戶那裡得到的錢，都拿來為沒錢客戶提供服務和指導。他說：「桑托斯不是羅賓漢，但也不是麥道夫（Bernie Madoff，龐氏騙局設計者），他是一個做了壞事的好人。」

但檢察官布姆不認為桑托斯是一個富有同情心的善人，她表示，當調查人員開始調查桑托斯時，桑托斯說的都是謊話。布姆認為，桑托斯的律師提出的1年刑期在她看來太短了，緩刑部門建議的30個月也不夠。

布姆說：「桑托斯是在無別選擇的情況下，才開始悔恨和想補償受害者，他很精明，知道該說什麼、該做什麼。但他的行為勝於雄辯。」

數十年來，桑托斯一直是灣區最知名的結構工程師之一，曾和其員工一起勘驗過1萬2000多座建築。建築商們形容他是一位有創意且足智多謀的共事者，協助他們應付官僚制度，來完成原本無法完成的項目。

然而，在桑托斯於2000年獲時任舊金山市長勃朗（Willie Brown）任命為樓宇檢查委員會（Building Inspection Commission）成員後（其後當上委員會主席），他開始受到批評，被指偷工減料，並利用自己的職位謀取個人利益。

桑托斯是舊金山市府貪腐連環案中最受人矚目的被告之一，其他被告還包括前公務局局長奴魯（Mohammed Nuru）和前舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）總經理凱利（Harlan Kelly）。奴魯被已判處七年徒刑，凱利上個月也被判詐欺罪名成立。