特殊兒童之友 「藝」展才華

FCSN「色彩超越線條」藝術展集合了60多位FCSN特殊藝術家的200餘件作品。25日FCSN特殊藝術家們與親朋好友和志工們共同慶祝藝術展開幕。（記者葛歆睿 / 攝影）

特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs，FCSN）於8月26日至9月1日在FCSN南灣中心舉行第2屆藝術展覽。此次展覽以「色彩超越線條」（Color Beyond Lines）為主題，集合了60多位FCSN特殊藝術家的200餘件作品，其中最具代表的作品來自27歲的Jacinto Cruz、24歲的Justin Huang、以及10歲的Elizabeth Weng。

25日晚，FCSN特殊藝術家們與親朋好友和志工們共同慶祝藝術展開幕。聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、坎貝爾市長碧比（Anne Bybee）、前加州眾議員 朱感生（Kansen Chu）等受邀出席。

李洲曉致詞表示，每個人都有不一樣的表達方式，這些特殊藝術家正是透過他們的作品表達，在他們的作品中看到不僅是才華還有情感。他指出，FCSN幾十年如一日地支持特殊需求人士，並以藝術展覽、才藝表演的方式，向社會證明給予特殊需求人士更多關愛能夠幫助他們茁壯成長。

曾出任加州眾議會藝術委員會委員的前州眾議員朱感生致詞說，他參訪過的藝術展覽數不勝數，但仍被FSCN特殊藝術家的作品中所展示的原創性、色彩、以及情感所打動。他提到在任州議員時，將「Department of Disability」改為「Department of Different Ability」，而FCSN所辦的藝術展正是最好的詮釋。

FCSN自1996年成立以來一直致力於透過豐富教育 、自我表達、社區融合等方式支持患有發育障礙的兒童和成人。FCSN執行長葉愛卿表示，對於不擅於言談的特殊需求人士，藝術能夠幫助他們表達，集中注意力專心做一件事，並從作品本身和向人展示中獲得成就感。FCSN過去舉辦的才藝展示都是以唱歌、樂器、舞蹈等表演藝術為主。去年9月首次在佛利蒙特奧斯古德中心舉辦藝術展，為在視覺藝術方面有天賦的特殊需求人士提供展示才華的平台，並期盼能夠一直辦下去。