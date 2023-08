特殊兒童之友 「藝」展才華

FCSN「色彩超越線條」藝術展集合了60多位FCSN特殊藝術家的200餘件作品。25日FCSN特殊藝術家們與親朋好友和志工們共同慶祝藝術展開幕。(記者葛歆睿 / 攝影)

特殊兒童之友(Friends of Children with Special Needs,FCSN)於8月26日至9月1日在FCSN南灣中心舉行第2屆藝術展覽。此次展覽以「色彩超越線條」(Color Beyond Lines)為主題,集合了60多位FCSN特殊藝術家的200餘件作品,其中最具代表的作品來自27歲的Jacinto Cruz、24歲的Justin Huang、以及10歲的Elizabeth Weng。

25日晚,FCSN特殊藝術家們與親朋好友和志工們共同慶祝藝術展開幕。聖他克拉拉縣議員李洲曉(Otto Lee)、坎貝爾市長碧比(Anne Bybee)、前加州眾議員 朱感生(Kansen Chu)等受邀出席。

李洲曉致詞表示,每個人都有不一樣的表達方式,這些特殊藝術家正是透過他們的作品表達,在他們的作品中看到不僅是才華還有情感。他指出,FCSN幾十年如一日地支持特殊需求人士,並以藝術展覽、才藝表演的方式,向社會證明給予特殊需求人士更多關愛能夠幫助他們茁壯成長。

曾出任加州眾議會藝術委員會委員的前州眾議員朱感生致詞說,他參訪過的藝術展覽數不勝數,但仍被FSCN特殊藝術家的作品中所展示的原創性、色彩、以及情感所打動。他提到在任州議員時,將「Department of Disability」改為「Department of Different Ability」,而FCSN所辦的藝術展正是最好的詮釋。

FCSN自1996年成立以來一直致力於透過豐富教育 、自我表達、社區融合等方式支持患有發育障礙的兒童和成人。FCSN執行長葉愛卿表示,對於不擅於言談的特殊需求人士,藝術能夠幫助他們表達,集中注意力專心做一件事,並從作品本身和向人展示中獲得成就感。FCSN過去舉辦的才藝展示都是以唱歌、樂器、舞蹈等表演藝術為主。去年9月首次在佛利蒙特奧斯古德中心舉辦藝術展,為在視覺藝術方面有天賦的特殊需求人士提供展示才華的平台,並期盼能夠一直辦下去。