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凱瑟員工爭調薪 開始罷工投票

編譯組／灣區綜合電

在為期四個月的新合約談判之後，包括舊金山在內的全國凱瑟醫療機構員工與資方陷入僵局。合約談判包括人員配置與薪資問題，員工認為，疫情讓醫療供應情況加劇，加上大城市生活成本較高，導致薪資難以維持生計。

凱瑟機構員工將於本周末開始進行罷工活動投票，行動可能影響約8萬5000名職員。根據「舊金山觀察家報」報導，「凱瑟集團工會聯盟」(Coalition of Kaiser Permanente Unions)執行主任路克斯(Caroline Lucas)表示，凱瑟尚未提出完整財務提案，員工們已於21天前、以書面與口頭形式提出建議，並要求進行對話，與談判團隊會談，但被院方拒絕。

代表數千名凱瑟員工之工會組織「SEIU-United Healthcare Workers West」主席瑞根(Dave Regan)指出，聯盟建議簽訂一份為期四年的合約，第一年加薪7%、第二年加薪7%、第三年與第四年加薪6.25%。工會也提出全面將最低薪資定為每小時25元，「每個人都明白，無法以每小時19元、20元、21元薪資，在洛杉磯、聖地牙哥、丹佛、華府、西雅圖、檀香山等地，照顧一個家庭。」

在目前勞資雙方合約到期前38天，還安排5次談判會議，下次會議訂於9月在舊金山舉行。

罷工投票已於26日在丹佛SEIU Local 105開始，並持續到下周，在全國其他工會組織進行，直至9月16日結束。罷工最早可能於10月1日啟動。北加州約有20個、南加州有23個凱瑟醫療中心與醫院，可能受到罷工影響。工會領袖指出，院方主要問題是缺乏人力，已開始影響到病人護理照顧。工會呼籲凱瑟提供更多資源，沒有人願意罷工。

凱瑟24日提供給「舊金山觀察家報」的聲明指出，有信心於9月30日合約到期之前，與工會聯盟達成協議。聲明表示，敦促員工拒絕任何罷工號召，並持續專注為患者提供護理與服務。凱瑟也否認有關惡意談判討價還價的指控，呼籲工會領導人擱置適得其反的策略，共同努力達成協議。

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