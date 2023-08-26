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紐森撥9140萬 預防仇恨犯罪 提供173個地方組織額外資源

灣區訊
加州州長紐森宣布一系列新措施，以打擊仇恨犯罪。（GETTY IMAGES）
加州州長紐森宣布一系列新措施，以打擊仇恨犯罪。（GETTY IMAGES）

加州州長紐森（Gavin Newsom）指出，隨著全國各地包括有色人種社區、宗教團體和LGBTQ+社區在內的不同社區繼續成為仇恨行為攻擊的目標，加州將提供額外的資源、資金和指導，保護社區多元化並進一步打擊仇恨犯罪，其中資金部分達9140萬。

紐森宣布的新行動包括：向全州173個地方組織提供9140萬元，用於支持受害者、提供資源並促進反仇恨預防措施。在全州範圍內以印刷品、廣播和數字廣告等媒體形式推廣「CA vs Hate」項目，並且將以英語、西班牙語、中文、越南語、他加祿語、韓語、湯加語、米斯特克語等多種語言投放，集中於傳統上不易接觸到的社區。

在致加州所有公立學校領導的一封信中，州長強調確保種族研究課程的法律責任，即讓學生有機會在加州結構中「看到」自己，並且不會支持或助長偏見和歧視。

紐森表示：「對我們任何一個社區的攻擊就是對我們作為加州人所代表的一切的攻擊。隨著仇恨言論引發越來越多的偏執和暴力行為，加州正在採取行動保護那些僅僅因為自己的身分而成為攻擊目標的人。我們正在加強對受害者和反仇恨計畫的支持，並通過教育解決無知和排他的問題，以防止仇恨在我們的社區蔓延。」

在公告發布之際，加州的仇恨犯罪、種族、宗教、性取向和性別偏見事件有所增加。就在上周末，南加州一位店主因服裝店外懸掛彩虹LGBTQ+驕傲旗而被槍殺。自州長開通「CA vs Hate」熱線以來的第一個月，加州各地就收到了180起仇恨行為報告。

這些行動延續了紐森打擊仇恨犯罪的承諾，此前州政府已投入4460萬元，成立「停止仇恨計畫」（Stop the Hate）、推出「CA vs Hate」熱線、成立大屠殺（Holocaust）和種族滅絕教育委員會用於反仇恨計畫。

僅2021-2022年，加州各地的組織就通過結合預防和干預服務，覆蓋了超200萬人，並為超過1萬4000人提供了服務。 2021年，州長紐森簽署了建立制止仇恨委員會的立法，這是第一個全州範圍內的委員會，負責監測和追蹤仇恨犯罪並向州長、州立法機關和州機構提出政策建議。

加州 紐森 仇恨犯罪

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