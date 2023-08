紐森撥款3800萬清理遊民營地 金山獲1700萬

加州將增撥數千萬美元,用來清理無家可歸者營地。(翻攝自ABC 7)

根據「舊金山 觀察家」(SF Examinar)報導,加州 將增撥數千萬美元用來清理無家可歸者營地,而與此同時,舊金山正在就禁止其進行某些類型的清掃行動的禁令提起上訴。

加州州長紐森 (Gavin Newsom)本周三(23日)宣布,將在全州範圍內增撥3800萬美元,用於幫助清理無家可歸者營地。他的辦公室批評法官的裁決,稱其「使地方政府解決無家可歸者問題的能力陷於癱瘓」,其中包括了法官去年在本市做出的裁決。

紐森說:「在加州,我們正在減少繁文縟節,並進行前所未有的投資來解決無家可歸者問題,但每向前邁出艱難的一步,法院都會對其造成代價高昂的延誤,從而減緩進展。我敦促法院授權當地社區快速、全面地解決街頭露營問題。」

州府另有額外資源通過 「解決露宿問題基金」(Encampment Resolution Fund)提供,將分配給聖荷昆(San Joaquin)縣、蘇諾瑪(Sonoma)縣、寇恩(Kern)縣、貝克斯菲(Bakersfield)、維沙利亞(Visalia)、長堤(Long Beach)、千橡樹(Thousand Oaks)和巴沙迪那(Pasadena)地區。

紐森的辦公室表示,這些撥款將幫助社區和服務提供商為露營者提供支持,最好能幫助他們找到住房。

州政府官員預計,新增資金將為約1250人提供服務,並為680多人提供住房。除長堤的項目外,所有項目還將解決沿州街道的露營問題。

舊金山此前從該計畫中獲得了1700萬美元。

在州長宣布這一消息之前,聯邦第九巡回上訴法院(9th U.S. Circuit Court of Appeals)周三還就舊金山與無家可歸者聯盟(Coalition on Homelessness)之間正在進行的一場法律訴訟舉行了聽證會。

該聯盟去年提起訴訟,指控舊金山市官員非法掃蕩街道上的無家可歸者營地,卻未向無家可歸者提供適當的替代住所,結果舊金山市官員被勒令停止對無家可歸者營地的清理掃蕩行動。

市政府對禁令提出上訴,聯邦第九巡回上訴法院本周三開始審理此案。代表無家可歸者聯盟的法律團隊則於周四要求法官執行禁令。