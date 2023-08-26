紐森撥款3800萬清理遊民營地 金山獲1700萬

加州將增撥數千萬美元，用來清理無家可歸者營地。（翻攝自ABC 7）

根據「舊金山 觀察家」（SF Examinar）報導，加州 將增撥數千萬美元用來清理無家可歸者營地，而與此同時，舊金山正在就禁止其進行某些類型的清掃行動的禁令提起上訴。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）本周三（23日）宣布，將在全州範圍內增撥3800萬美元，用於幫助清理無家可歸者營地。他的辦公室批評法官的裁決，稱其「使地方政府解決無家可歸者問題的能力陷於癱瘓」，其中包括了法官去年在本市做出的裁決。

紐森說：「在加州，我們正在減少繁文縟節，並進行前所未有的投資來解決無家可歸者問題，但每向前邁出艱難的一步，法院都會對其造成代價高昂的延誤，從而減緩進展。我敦促法院授權當地社區快速、全面地解決街頭露營問題。」

州府另有額外資源通過 「解決露宿問題基金」（Encampment Resolution Fund）提供，將分配給聖荷昆（San Joaquin）縣、蘇諾瑪（Sonoma）縣、寇恩（Kern）縣、貝克斯菲（Bakersfield）、維沙利亞（Visalia）、長堤（Long Beach）、千橡樹（Thousand Oaks）和巴沙迪那（Pasadena）地區。

紐森的辦公室表示，這些撥款將幫助社區和服務提供商為露營者提供支持，最好能幫助他們找到住房。

州政府官員預計，新增資金將為約1250人提供服務，並為680多人提供住房。除長堤的項目外，所有項目還將解決沿州街道的露營問題。

舊金山此前從該計畫中獲得了1700萬美元。

在州長宣布這一消息之前，聯邦第九巡回上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）周三還就舊金山與無家可歸者聯盟（Coalition on Homelessness）之間正在進行的一場法律訴訟舉行了聽證會。

該聯盟去年提起訴訟，指控舊金山市官員非法掃蕩街道上的無家可歸者營地，卻未向無家可歸者提供適當的替代住所，結果舊金山市官員被勒令停止對無家可歸者營地的清理掃蕩行動。

市政府對禁令提出上訴，聯邦第九巡回上訴法院本周三開始審理此案。代表無家可歸者聯盟的法律團隊則於周四要求法官執行禁令。