舊金山閒置店面活化計畫 17店下月進駐金融區

即將在金融區開新店的Devil's Teeth Baking Company。(取自ABC)

舊金山 的閒置店面活化計畫「Vacant to Vibrant Program」目前已經收到850家店的申請函,第一批的17家速成店(pop-up)將在9月底進駐舊金山市中心金融區(Financial District)。市長布里德(London Breed)強調,速成店是快速活化閒置店面的創意方式,透過取消不必要的區劃規定與許可核發流程,為小商家、居民與消費者帶來嶄新市容。

Vacant to Vibrant Program還將持續接受申請,不論是店家、藝術家、非營利組織,或是店面屋主,都可以至vibrantsf.org或撥打415-480-1185詢問詳細資訊。經濟暨就業 發展辦公室(Office of Economic and Workforce Development)的執行主任菲利普斯(Sarah Dennis Phillips)強調,透過市府的媒合,閒置店面與小型店家可以快速開店或增加營業據點。

9月底進駐的名單包括原本在外日落區(Outer Sunset)就有店面的Devil's Teeth Baking Company,店東Hilary Passman說,早餐三明治是他們店最受歡迎的產品。加入Vacant to Vibrant Program後,店家可以獲得三個月免房租的優惠,市府的8000元補助,以及在金融區拓展銷售點的優惠,她說這讓她非常期待在One Embarcadero Center的店面。

第一批進駐名單還包括藝術家、設計師與一家廣播電台。Jackson Street 201號的The Gateway也將新增兩家店,一個是多媒體經銷商,另一個則是體育用品店Brujas。另一個參與計畫的BXP則將在Embarcadero Center開設四個店面。至於原本的店家也很歡迎新夥伴加入,因為可以吸引更多消費者到金融區。