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聖他克拉拉縣防野火 AI成救火好搭檔

編譯組／綜合25日電
根據加州消防局數據，光是在2023年，加州就發生超過4700起野火。專家們一直尋求遏制野火的方法，地方政府官員們正開始運用人工智慧感應器以防治火災。(Getty Images)
根據加州消防局數據，光是在2023年，加州就發生超過4700起野火。專家們一直尋求遏制野火的方法，地方政府官員們正開始運用人工智慧感應器以防治火災。(Getty Images)

根據加州消防局數據，光是在2023年，加州就發生超過4700起野火。聖他克拉拉縣專家們一直尋求防治與遏制野火的方法，官員們正開始運用人工智慧感應器、分析空氣溫度與空氣中的顆粒物，以定位火災並防止更大火勢發生。

聖荷西自來水公司(San Jose Water)環境計畫經理路易斯(Jared Lewis)表示，人工智慧感應器將加快應對時間並提高防火效率。官員們透露，裝置這項技術、將僅需花費數千元。

根據「San Jose Spotlight」報導，目前正是聖縣緩解野火的關鍵時刻，創新技術在真正減少或最小化火災影響方面，發揮更多重要作用。感應器將由太陽能供電並分析氣體水平，特別是物質與熱量。技術由「N5 Sensors」開發，該公司生產野火感應器，提供美國國土安全部等政府機關使用。

官員透露，約有十個人工智慧感應器正在洛斯蓋圖斯溪流域與聖縣部分地區進行裝置，將覆蓋聖縣約6000英畝面積。裝置由聖縣消防安全委員會與聖荷西自來水公司安裝。

聖縣消防安全委員會執行長沙萊特(Seth Schalet)表示，感應器運用的人工智慧、與ChatGPT不同，消防感應器開發是為了追蹤火災何時發生，也具有安全功能，確保出現問題時會關閉。感應器也將有助提醒消防人員注意流域附近潛在野火，其可能損壞向近100萬名聖荷西居民供水的管道系統。感應技術可協助消防機構做好防治火災工作，特別是早期發現的早期預警。

另一方面，位在聖縣的聖荷西州大野火跨學科研究中心(Wildfire Interdisciplinary Research Center)團隊，也正進行探討與控制野火工作，目標是更了解火災發生。中心為全美最大的野火學術研究中心之一，於2020年聖他克魯茲多起火災發生後成立，當時火災燒毀了包括聖他克拉拉在內六個縣的近40萬英畝土地。中心專注於進行野火研究、改進防治與撲救火災的工具與政策。

聖荷西 人工智慧 加州

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