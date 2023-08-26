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東方果蠅入侵 蟲害治理啟動

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
東方果蠅原產於亞洲，比普通家蠅大，左圖為雌性，右圖為雄性。（聖塔克拉拉縣提供）
東方果蠅原產於亞洲，比普通家蠅大，左圖為雌性，右圖為雄性。（聖塔克拉拉縣提供）

為根除在聖他克拉拉市發現的東方果蠅，加州食品和農業廳（The California Department of Food and Agriculture，CDFA）啟動緊急蟲害治理行動。本次蟲害治理行動於26日開始，並將持續幾周的時間。治理範圍包括庫比蒂諾、聖荷西、聖他克拉拉和桑尼維爾的部分地區。這些昆蟲如不及時撲殺，將對加州的自然環境、農業和經濟構成重大威脅。

東方果蠅蟲害治理行動於26日開始，並將持續幾周的時間。治理範圍包括庫比蒂諾、聖荷...
東方果蠅蟲害治理行動於26日開始，並將持續幾周的時間。治理範圍包括庫比蒂諾、聖荷西、聖他克拉拉和桑尼維爾的部分地區。（聖塔克拉拉縣提供）

東方果蠅原產於亞洲，並已傳播到包括夏威夷在內的多個太平洋島嶼。牠能夠感染230多種水果和蔬菜，包括牛油果、蘋果、硬核水果和柑橘類水果、西紅柿和辣椒等珍貴的加州作物。根據加州食品和農業部的數據，2020年受果蠅威脅的加州農作物價值高達193億美元。

東方果蠅比普通家蠅大。牠們在寄主果實的皮下產卵。當卵孵化成幼蟲時，牠們會穿過果實的果肉，使其不適合人類食用。由於果蠅幼蟲可以隱藏在果實中長達10天，所以牠們可以搭便車進入加州而不被發現。

聖他克拉拉縣農業部門專員德瓦尼（Joe Deviney）介紹道，東方果蠅進入加州的最常見方式是旅客非法攜帶水果和蔬菜到加州，或將農產品從亞洲郵寄到加州。

德瓦尼警告說，如果東方果蠅在聖他克拉拉縣和加州站穩腳跟，那將是災難性的。我們必需保護好加州的農業和自然資源。

他提醒聖縣居民，我們應遵守聯邦和州法律，不要將任何水果、蔬菜或植物帶入或運送到加利福尼亞州，除非與農業官員確認它們合法且沒有攜帶害蟲。

加州食品和農業部將使用加壓槍，將誘餌的小斑點施加在發現果蠅的地點約1.5英里半徑範圍內的人行道樹上、電線桿和其他離地面8到10英尺的地方施用誘餌來消滅果蠅。這種誘餌含有一種叫做甲基丁香酚（Methyl Eugenol）的天然化合物，可以吸引蒼蠅，還含有一種叫做多殺菌素（Spinosad）的有機殺蟲劑，可以殺死蒼蠅。

如果您對允許帶入加州的物品有任何疑問，或者如果您遇到看起來可能被感染的農產品，請通過 [email protected]或408-918-4600聯繫聖縣農業部門。

加州 農業部 蔬菜

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