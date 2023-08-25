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舊金山夏日嘉年華登場 連辦4天 首日千人捧場 布里德到場與民同樂

記者李怡／舊金山報導
市政中心嘉年華開幕現場的大轉輪。（記者李怡／攝影）
市政中心嘉年華開幕現場的大轉輪。（記者李怡／攝影）

舊金山夏日嘉年華24日在市政中心廣場揭開帷幕，此次活動將連辦四天，至27日結束。此次活動，期待通過一系列激動人心的家庭娛樂活動，為市中心地帶注入夏日歡樂和生機。嘉年華部分活動需買票參與。12歲以上人士需購買至少10元的遊戲、遊樂設施或食物券，方可進入。24日活動第一天，便吸引了數百家庭近千人到訪，期待能夠帶動市中心的經濟復甦。

夏日嘉年華活動預計每天會吸引500至1000人來到市中心。現場提供的嘉年華遊戲和遊樂設施，包括摩天輪、100呎超級滑梯、遊樂屋、旋轉茶杯等。民眾還可盡情享用經典美食，包括手浸玉米熱狗、夏威夷刨冰、漏斗蛋糕、爆米花、棉花糖、焦糖蘋果和炸薯條等。

市長布里德來到市政中心嘉年華開幕現場。（記者李怡／攝影）
市長布里德來到市政中心嘉年華開幕現場。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德表示，在市中心舉辦嘉年華，是市中心創造歡樂和慶祝活動的眾多方式之一。通過夏季嘉年華以打造更強大、更安全的社區，創造充滿活力、生機勃勃的公共空間，提供給各個年齡段的人都可以享受的活動。

代表市政中心區的市議員潘正義(Dean Preston)表示，相信嘉年華活動可以激活社區街道和廣場，吸引遊客，讓居民尤其是孩子們的暑假更愉快。

市府日前還宣布，將改造市區廣場（Rec and Park）作為街頭輪滑區、安裝健身器材，以及西洋棋、乒乓球和台球桌。項目計畫於9月破土動工，並在大約六周後開放。

亞洲藝術博物館也參與了市中心嘉年華活動，館長許傑表示：「 隨著我們新的華美銀行藝術平台於8月24日晚間（嘉年華開始的同一天）開幕，亞洲藝術博物館將在室內外分享當地藝術家的偉大藝術作品，使它成為每個人的節日。這是值得慶祝的事情。」

為了支持這些活動，確保該地區安全，並歡迎居民和遊客，舊金山正在繼續加強田德隆和市場南街區域周圍的執法和清潔工作，其中包括專門的公園護林員服務文娛中心和聯合國廣場。最近通過的市府預算，還包括額外增加八名新的公園管理員，以幫助加強對聯合國廣場的管理支持。

市政中心嘉年華從24日開始，一直持續到27日（星期日），從下午2時30分開始直到晚上9時30分結束。地點位於舊金山公共圖書館和亞洲藝術博物館之間。

舊金山 博物館 聯合國

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