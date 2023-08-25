汽車當誘餌 舊金山警局新招嚴打汽車破窗竊案

舊金山警局宣布將採用新策略打擊汽車破窗盜竊犯罪。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（Chronicle）報導，舊金山執法官員周四（24日）宣布將啟動釣魚執法策略，使用誘餌汽車（bait cars）打擊汽車破窗盜竊。

周四上午，在舊金山藝術宮（Palace of Fine Arts）外舉行的記者上，舊金山市議員司嘉怡（Catherine Stefani）、警察局長史考特（Bill Scott）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）共同宣布了新的執法政策，其中還包括在撬車案件的重災區旅遊區增派警員。

其實，就在當天新聞發布會開始前幾分鐘，一群遊客的租車 在活動舉辦地附近被砸。史考特說，舊金山警局（SFPD）正計畫在阿拉莫廣場（Alamo Square）、九曲花街（Lombard Street）和漁人碼頭（Fisherman’s Wharf）等旅遊熱點地區，部署更多警力。

舊金山市府目前正努力吸引更多的遊客來訪，汽車破窗盜竊事件已成為該市長期存在的財產犯罪問題的一個顯著標誌。政府官員為此面臨著越來越大的壓力，被要求在打擊財產犯罪方面採取一些有實質效果的措施，這也可能會成為市長布里德（London Breed）在選舉年面臨的一個問題。

未來幾個月，隨著十月旅遊旺季的到來，以及11月中旬預計將吸引成千上萬人的亞太經濟合作組織會議的召開，舊金山對公共安全問題的審查可能會更加嚴格。

根據舊金山警方提供的最新數據，今年到目前為止，車內物品失竊案的報案數下降了約3%，從2022年上半年的1萬301起下降到2023年同期的9997起。

警長史考特說，舊金山警方的調查部門將實施誘餌車行動，以抓獲正在破車過程中的偷車賊。他說，最近幾個月批准的城市新預算 ，是該部門重啟這些行動的一個推動因素。

史考特表示，警方將派便衣警察在街上巡視，尋找正在進行的盜竊活動。他說，這已被證明是抓捕盜竊者的最佳策略之一。

地檢長謝安宜說：「在舊金山，我們已經到了這樣一個地步：人們甚至不害怕被逮捕，因為他們認為檢察長辦公室接手案件後不會發生任何事情。他們必須知道，警方不僅會逮捕他們，而且立案後還會發生一些有意義的事情，以對未來起到威懾作用。」謝安宜指的是，地檢處將會起訴，嚴懲犯罪。

司嘉怡說，她非常高興最近的預算增加可以為增派警員和誘餌車提供資金，稱這是該市打擊汽車破窗盜竊戰役的一個轉捩點。

舊金山警局表示，誘餌車計畫預計將立即上路。史考特還強調，參與買賣被盜車輛的人也將成為新策略的打擊目標。