獲Blackpink特製歌詞 Jennie還說「超級適合」灣區歌迷嗨爆

Blackpink改寫歌詞,擄獲灣區歌迷的心。(本報資料照片)

韓國女團Blackpink首度在灣區 開唱後迴響不斷,SFGate也發表專文評論,指Blackpink為了灣區歌迷特別改寫歌詞,完全擄獲了當地粉絲Blink的心。她們在舊金山 巨人隊主場Oracle Park的演出中,將2016年「Boombayah」的歌詞由「Blackpink in your area」改成「Blackpink in Bay Area」,還稱之為「超級適合」,引來網路熱議。

SFGate指出,Blackpink雖然行程滿滿,但當踏入Oracle Park後,就像是灣區土生土長的團體,與歌迷唱成一片。雖然一開場時,表演步調有些快,但隨著台上台下氣氛慢慢協調,Blackpink也開始談心,向歌迷吐露心聲。例如Jennie就說,Bay Area超搭Boombayah歌詞的,Rosé也說,灣區大概是唯一能夠完全融入歌曲的地方了。

雖然Blackpink面臨合約到期、可能散團的不斷傳聞,但是在灣區的她們卻像是完全解放,不但Lisa當場學起Pier 39的海獅叫,還逗趣地說「有點可愛但臭臭」,另外還鼓動十歲以下的Baby Blink一起尖叫,算是他們人生中第一場演唱會的特殊成就。當滿場4萬觀眾一起揮舞特製螢光棒,整場感覺就像歌曲「As If It's Your Last」一樣。