獲Blackpink特製歌詞 Jennie還說「超級適合」灣區歌迷嗨爆

Blackpink改寫歌詞，擄獲灣區歌迷的心。（本報資料照片）

韓國女團Blackpink首度在灣區 開唱後迴響不斷，SFGate也發表專文評論，指Blackpink為了灣區歌迷特別改寫歌詞，完全擄獲了當地粉絲Blink的心。她們在舊金山 巨人隊主場Oracle Park的演出中，將2016年「Boombayah」的歌詞由「Blackpink in your area」改成「Blackpink in Bay Area」，還稱之為「超級適合」，引來網路熱議。

SFGate指出，Blackpink雖然行程滿滿，但當踏入Oracle Park後，就像是灣區土生土長的團體，與歌迷唱成一片。雖然一開場時，表演步調有些快，但隨著台上台下氣氛慢慢協調，Blackpink也開始談心，向歌迷吐露心聲。例如Jennie就說，Bay Area超搭Boombayah歌詞的，Rosé也說，灣區大概是唯一能夠完全融入歌曲的地方了。

雖然Blackpink面臨合約到期、可能散團的不斷傳聞，但是在灣區的她們卻像是完全解放，不但Lisa當場學起Pier 39的海獅叫，還逗趣地說「有點可愛但臭臭」，另外還鼓動十歲以下的Baby Blink一起尖叫，算是他們人生中第一場演唱會的特殊成就。當滿場4萬觀眾一起揮舞特製螢光棒，整場感覺就像歌曲「As If It's Your Last」一樣。