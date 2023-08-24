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金山副警長6年加班費達220萬元 平均每周工作95小時

編譯廖宜怡／綜合23日電
根據舊金山市府公布的數據，舊金山加班費領得最多的前三名公務員，都是縣警局警員。（Getty Images）
根據舊金山市府公布的數據，舊金山加班費領得最多的前三名公務員，都是縣警局警員。（Getty Images）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山縣警局副警長布魯姆（Barry Bloom）過去六年來的加班費收入高達220萬元。

市府公布的數據顯示，自2016年以來，負責舊金山市政廳治安的布魯姆平均每周工作95個小時，過去兩年平均每周工作超過100個小時。這位退伍軍人和其他幾位同事，都是縣警局中大量加班的警員，他們將這個現象歸咎於警局長期人手短缺造成的。

舊金山縣警局每位宣誓警員每周至少要加班兩次，有些人自願加班更多時數。在某些情況下，警員的加班費可達其基本薪資的四倍。以布魯姆為例，在2022年會計年度，布魯姆的年薪為12萬3790元，但加上加班費，他的年收入大增為53萬零935元。

紀事報指出，自2016年以來，布魯姆是縣警局每年加班時數最多的三名警員之一，在這段期間領到的加班費共超過220萬元，遠超過舊金山任何其他公務員。加班費收入第二和第三高的公務員也是縣警局雇員，是另一名副警長狄基瑟斯（Kristian DeJesus）和資深副警長小波洛維納（Michael Borovina Jr.），兩人六年來領到的加班費分別為約190萬元和180萬元。

縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）表示對布魯姆的工作習慣非常了解，他證實布魯姆的加班時間的確很驚人。宮本稱，布魯姆因其服務獲得了無數獎項，最近還在警局招聘廣告中擔任代言人。

宮本指出，由於市政廳周圍有許多毒販和吸毒者，在最近四個月裡，負責維持市政廳治安的布魯姆，成功以解毒劑Narcan挽救了28名吸毒過量者的生命。宮本說：「他絕對是一名工作狂，他不僅自願加班，而且盡全力完成工作。」

宮本表示，布魯姆過去擔任過不同的工作，但現在主要負責在市政廳地區巡邏。他形容布魯姆謙遜、害羞，要說服他上台領獎有如要他拔牙一般。

紀事報稱，為了彌補長期人手不足的問題，縣警局多年來一直嚴重依賴警員加班。但舊金山縣副警長協會（San Francisco Deputy Sheriffs’ Association）主席隆巴（Ken Lomba）表示，市府未能積極招聘足夠的警員，或制定留住警員的獎勵措施來防止警員跳槽，將使問題變得複雜。

隆巴說：「在某些時候，副警長們會厭倦強制加班，因為加班時間太長了，他們會選擇跳槽。」

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