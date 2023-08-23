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灣區科技公司續裁員 步伐已放緩

記者葛歆睿╱南灣報導
英特爾將在聖他克拉拉和聖荷西工廠裁員226人。此次裁員是永久性的，將於今年8月31日左右生效。（記者葛歆睿／攝影）
英特爾將在聖他克拉拉和聖荷西工廠裁員226人。此次裁員是永久性的，將於今年8月31日左右生效。（記者葛歆睿／攝影）

2023年已經過了一大半，灣區科技公司仍在繼續瘦身；不過就裁員人數來講，似乎已經進入穩步放緩的階段。

公開文件顯示，英特爾、SPT MicroElectronics和Tempo Automation已向加州就業發展廳（Employment Development Department，EDD）提交了裁員計畫通知。三家公司將合計在灣區減少351個工作崗位。

其中英特爾將在聖他克拉拉和聖荷西工廠裁員226人。這家芯片製造巨頭表示，此次裁員是永久性的，將於今年8月31日左右生效。

半導體設備製造商SPT Microtechnologies USA決定，永久裁減聖荷西Hellyer Avenue工廠的67個工作崗位。2023年11月20日生效。

專門生產電路板的製造公司Tempo Automation已經於7月14日永久關閉了位於舊金山的工廠，並裁減了58個工作崗位。

裁員潮已經從去年開始持續至今，但最新的披露顯示，灣區科技公司裁員的步伐正在穩步放緩。整合加州EDD收到的裁員通知，在2022年以及2023年迄今為止的前8個多月裡，科技公司在灣區已經或計畫裁減了2萬7000多個工作崗位。

僅今年到目前為止，科技公司就透露了在灣區裁員近1萬6600人的意向，遠遠超過於2022年全年灣區科技行業的裁員總數1萬500 人。

今年前3個月裁員約1萬200人，而4月至6月第二季度僅裁員5200人。7月至9月第三季度過半，科技公司目前公布的計畫僅為在灣區裁減1200個工作崗位。

裁員 灣區 加州

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