捷運頻傳毒品過量死 官員搭車尋對策

在下班高峰期，BART的客流逐漸恢復。 （記者李怡╱攝影）

本周一（21日），一名無家者在舊金山 市中心的灣區 捷運（BART） 車站內因毒品 過量死亡。22日下午，州參議員威善高(Scott Wiener)、BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）等一行人，走訪參觀了BART列車車廂、車站和警察安全設施，並乘坐BART從舊金山市政中心站到達西屋崙站；期間，他們還商討了關於「乘車安全改進和交通安全問責」等措施。

本周一的這起毒品過量致死案，是舊金山市中心BART車站在三周內發生的第二起疑似吸毒過量死亡事件，早在8月1日，Embarcadero BART 車站也發生了同樣的事件。

根據公共紀錄數據，今年前三個月已有七人因毒品過量死於捷運列車上，為了應對這一系統危機，BART已在緊急招聘部門警察、交通大使、危機干預專家和其他非武裝安全人員，且BART巡邏警察和警務人員都將鴉片類解毒劑作為執勤的標準裝備，解毒藥劑的使用已從2022年的每日約10劑增加到2023年前3個月的每日17劑。

威善高表示：「為保障乘客的安全，了解BART的安全運行系統是這次走訪的目標。同時也想了解更多，在哪些方面可以給到 BART系統支持，灣區BART是市民依賴的出行工具。它的安全運行和安全環境，影響著灣區數百萬計的家庭，不能不重視。」

捷運董事會主席李正元（Janice Li）表示，在交通預算吃緊的情況下，BART系統多次倡導增加警力，這需要付出比平時更多的努力。她說，因為舊金山市和縣無法找到真正解決無家可歸者的問題，也就無法真正應對BART上的毒品危機，目前看，增加BART警力，是保障乘客安全的一個有力方法。

增加警力政策，也是舊金山交通局為應對遊民增加，和疫情之後乘客減少的雙重危機的措施。 總經理鮑爾斯表示，BART在城市當中的運輸地位，意味著它必然會成為解決無家可歸問題的一部分，無疑會損害乘客滿意度和乘客體驗，之後BART會考慮與各縣合作，制定一個可行的警務計畫和成立遊民外展團隊，逐步解決BART上的毒品危機。