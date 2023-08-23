增收灣區7大橋過橋費提案擱淺 威善高：將續完善提案

威善高表示，會繼續努力完善提案，爭取再為交通局爭取多渠道的支持資金。（記者李怡╱攝影）

代表舊金山 的州參議員威善高（Scott Wiener）22日發表聲明表示，由他發起、多位州立法者以及相關社區團體參與提出的「提高過橋費以資助公共交通」SB532議案，被舊金山立法機構擱置；原因是，擔心議案會對低收入和有色人種社區、市區經濟恢復造成負面影響。雖如此，威善高表示會繼續努力完善提案，爭取再為交通局爭取多渠道的支持資金。

SB532議案在今年6月底提出，遭到舊金山多數市議員反對。SB532議案的名稱為「安全、清潔和可靠的公共交通緊急法案」，如法案獲得通過，將從2024年開始的五年內，臨時提高灣區 的七座加州管理的過橋費1.5元，即從現有的7元增加到8.5元，上漲的通行費預計會給交通局帶來11億元的收入，用於維持灣區交通機構的運營，以防止服務削減，同時提高車輛的安全性、清潔度等方面。

有分析人士稱，該議案的擱置會使得舊金山市交通局在2024年底開始削減服務，而捷運BART預計在2025年削減服務 。舊金山市交通局在聲明中表示：「法案的暫停審議非常令人失望，此舉對交通局維持市政服務的努力造成了嚴重打擊。但我們還是會繼續努力，為每天依靠Muni公車出行的數十萬人做好服務。」

舊金山交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）向本報表示，雖然舊金山交通局面臨前所未有的預算 危機，但是對於城市公交路線的服務不會減少。而且，為提高市民出行品質，還將增加服務和延長營運路線，且不會有大規模裁員計畫。

譚沐霖說：「大家都知道，我們正面臨著110年交通局歷史上最嚴重的預算金融危機。因為疫情導致舊金山市中心大量人員流失，不再需要乘坐公共交通或開車，我們的交通收入也隨之下降了約55%，停車收入下降了約15%。同時我們又是一家企業機構，需要自籌資金。未來不排除會通過發行債券的方式在社區內籌集資金。」

舊金山交通局公關專員梁秋玉（Jessie Liang）表示，公共交通對於舊金山的通勤非常重要。交通局的政策是在保證現有服務的同時，優先增加司機的招聘。為此，相對次要的崗位暫停招聘，將節約的成本用於第一線的服務上。她補充，8月19日開始還增加了公車服務，包括延長現有的服務路線，如日落區華人乘坐最多的29號、31號路線。