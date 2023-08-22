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降低火災風險 加州官員尋求AI幫忙

編譯組╱21日綜合報導
過去三年，加州有超過700萬畝土地被野火燒毀。官員正在部署尖端創新方式，在野火蔓延之前採取行動，防範進一步破壞。(Getty Images)
過去三年，加州有超過700萬畝土地被野火燒毀。官員正在部署尖端創新方式，在野火蔓延之前採取行動，防範進一步破壞。(Getty Images)

過去三年，加州已有超過700萬畝土地被野火燒毀。全加州官員正在部署尖端創新方式，在野火蔓延之前採取行動，防範進一步破壞。

根據「聖荷西信使報」報導，聖他克拉拉縣當局正在安裝人工智慧感應器，可測量空氣顆粒與溫度，以檢測在小火發展成失控大火之前是否可能已在看不見之處燃燒。屋崙也有十個iPad大小的感應器安裝在東部山上，為屋崙消防局為期24個月的試點計畫一部分。

聖縣消防安全委員會(FireSafe Council)執行長沙萊特(Seth Schalet)表示，這些感應器若更廣泛覆蓋，則能更快更早發現火災，特別是在甚至尚未見到火焰的階段，越早越快發現火災，就能更快撲滅火勢，可減少對建築物、人員與環境的損害。

位在薩拉度加(Saratoga)的消防安全委員會政府聖荷西水資源公司(San Jose Water)，在聖荷西多個社區的6000畝流域安裝感應器，以保護聖縣數百萬居民水源。

這些太陽能感應器來自科技公司「N5 Sensors」，可測量氣體、顆粒物與熱源，然後再以人工智慧分析數據，在小火蔓延之前、檢測出來自何處。感應技術與人工智慧結合，可以識別附近何時發生火災、空氣質量情況，因為50或100哩之外，有可能發生火災。

不過，科技評論員也提醒，在設計感應器時，安全問題必須成為首要工作。包括外殼、電池電路設計、感應器電路設計等，須採取多項保障措施，設計多個故障安全裝置，若出現任何問題，可自動關閉。

儘管管理野火風險沒有絕對方法，但感應器安裝是官員們用來防範不斷增長火災的一部分。其他還有衛星影像與攝影機等已投入使用，期望可早期發現，提供消防員在火勢蔓延並釀成重大損失之前，及早將火災撲滅。

野火也會威脅供水，並隨著時間增加，造成的空氣汙染也會對環境造成傷害。聖荷西水公司環境規畫與自然資源部門經理陸維斯(Jared Lewis)表示，防範火災很大部分包括保險、可持續性與資源供應保護。由於聖荷西水源流域靠近許多面臨火災風險的社區，因此保護社區也至關重要。

10月19日（周四）下午5時在年度庫比蒂諾安全論壇中，沙萊特將介紹消防安全委員會的早期野火檢測與緩解解決方案。

聖荷西 檢測 人工智慧

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