茂宜島大火 灣區慈善幫流離失所寵物安新家
茂宜島大火造成嚴重災情，也讓很多寵物流離失所，灣區的六家動物福利組織展開幫助茂宜島失主寵物在灣區找新家行動。首批40多隻貓咪和狗狗已經在上周五晚間乘坐艾美航空 （Ameriflight）貨機抵達灣區，部分犬隻昨（21）日起開放收養，柏克萊人道協會26日（周六）將舉辦年度最大的動物收養活動，參加者可以簡便的手續收養自己心愛的寵物。
澤維克 （Jeffrey Zerwekh）是柏克萊人道協會執行董事，也是此次聯合行動發起人。過去兩年，他一直在負責柏克萊人道協會的阿羅哈專案（Aloha Project），幫助前往夏威夷的遊客將當地的流浪狗帶回灣區收養。
茂宜島大火之後，他馬上考慮到島上會新增很多失主寵物的問題，但實際上北加州的各家動物收容機構也非常爆滿。不過人多力量大，在聯繫了幾家其他收容中心後，大家還是為茂宜島的動物騰出了不少空間。
灣區參加這次聯合行動的組織，除了柏克萊利人道協會，還有東灣SPCA、馬連縣人道協會 (Marin Humane) 、佛利蒙三連市動物收容中心（Fremont Tri-City Animal Shelter）和「至善慈善」 （Greater Good Charities)等。
「至善慈善」和艾美航空合作用一架大飛機從茂宜島將待收養的動物轉運波特蘭，然後又有一架小飛機將部分動物轉運灣區海沃機場。澤維克和同事已經早早等在機場迎接這些歷經艱辛的小生命。
已抵達佛利蒙動物收容中心的三隻狗狗經過短暫的修整，從21日開始可以被收養。三隻狗狗分別是黑色的安吉利卡（Angelica）、白色和茶色相間的香蕉（Banana）以及灰色的鬼魂（Ghost），三隻都非常年輕，脾氣溫順，並都有完整疫苗紀錄，通過健康檢查。
21日下午記者採訪佛利蒙動物收容中心經理麥爾特（Kelly Miott）時，安吉利卡就依偎在她的懷中，安靜，甜美，只是黑色的眼睛偶爾閃過一絲憂鬱。麥爾特說，三隻狗狗之前已經在茂宜島的臨時寄養家庭生活了一段時間，但是對狗狗來說，最好的還是有一個永遠的自己的家。麥爾特希望三隻活潑的小狗能找到有愛心，可以有時間來陪伴和訓練他們的主人。
佛利蒙動物收容中心位於1950 Stevenson Boulevard, Fremont 94538，電話 510-790-6645。
柏克萊人道協會26日的年度最大的動物收養活動，屆時會有23家動物收容機構，超過250隻各類寵物，以及來自茂宜島等待收養的動物參這一盛事，參加者可以簡便的手續收養自己心愛的寵物，當天把他們帶回家，收養費用大部分可以減免，初次收養者可以得到志願者詳細的指導和幫助。活動時間為26日早上10時到下午4時。地點在Bark & Meow Around the Block， 2700 9th Street, Berkeley。
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