茂宜島大火 灣區慈善幫流離失所寵物安新家

佛利蒙動物收容中心經理麥爾特（中）和同事在機場迎接來自茂宜島的失主動物。（麥爾特提供照片）

茂宜島 大火造成嚴重災情，也讓很多寵物流離失所，灣區 的六家動物福利組織展開幫助茂宜島失主寵物在灣區找新家行動。首批40多隻貓咪和狗狗已經在上周五晚間乘坐艾美航空 （Ameriflight）貨機抵達灣區，部分犬隻昨（21）日起開放收養，柏克萊 人道協會26日（周六）將舉辦年度最大的動物收養活動，參加者可以簡便的手續收養自己心愛的寵物。

澤維克 （Jeffrey Zerwekh）是柏克萊人道協會執行董事，也是此次聯合行動發起人。過去兩年，他一直在負責柏克萊人道協會的阿羅哈專案（Aloha Project），幫助前往夏威夷的遊客將當地的流浪狗帶回灣區收養。

茂宜島大火之後，他馬上考慮到島上會新增很多失主寵物的問題，但實際上北加州的各家動物收容機構也非常爆滿。不過人多力量大，在聯繫了幾家其他收容中心後，大家還是為茂宜島的動物騰出了不少空間。

灣區參加這次聯合行動的組織，除了柏克萊利人道協會，還有東灣SPCA、馬連縣人道協會 (Marin Humane) 、佛利蒙三連市動物收容中心（Fremont Tri-City Animal Shelter）和「至善慈善」 （Greater Good Charities)等。

「至善慈善」和艾美航空合作用一架大飛機從茂宜島將待收養的動物轉運波特蘭，然後又有一架小飛機將部分動物轉運灣區海沃機場。澤維克和同事已經早早等在機場迎接這些歷經艱辛的小生命。

已抵達佛利蒙動物收容中心的三隻狗狗經過短暫的修整，從21日開始可以被收養。三隻狗狗分別是黑色的安吉利卡（Angelica）、白色和茶色相間的香蕉（Banana）以及灰色的鬼魂（Ghost），三隻都非常年輕，脾氣溫順，並都有完整疫苗紀錄，通過健康檢查。

21日下午記者採訪佛利蒙動物收容中心經理麥爾特（Kelly Miott）時，安吉利卡就依偎在她的懷中，安靜，甜美，只是黑色的眼睛偶爾閃過一絲憂鬱。麥爾特說，三隻狗狗之前已經在茂宜島的臨時寄養家庭生活了一段時間，但是對狗狗來說，最好的還是有一個永遠的自己的家。麥爾特希望三隻活潑的小狗能找到有愛心，可以有時間來陪伴和訓練他們的主人。

佛利蒙動物收容中心位於1950 Stevenson Boulevard, Fremont 94538，電話 510-790-6645。

柏克萊人道協會26日的年度最大的動物收養活動，屆時會有23家動物收容機構，超過250隻各類寵物，以及來自茂宜島等待收養的動物參這一盛事，參加者可以簡便的手續收養自己心愛的寵物，當天把他們帶回家，收養費用大部分可以減免，初次收養者可以得到志願者詳細的指導和幫助。活動時間為26日早上10時到下午4時。地點在Bark & Meow Around the Block， 2700 9th Street, Berkeley。