颶風喜萊莉轉為熱帶風暴 灣區提防降雨

喜萊莉20日早登陸墨西哥下加利福尼亞半島，在當地導致洪澇災害。（Twitter）

根據國家氣象局消息（NWS），颶風喜萊莉 （Hilary）20日過境下加利福尼亞（Baja California）半島，已降級為熱帶風暴 ，預期22日（周二）天氣可望改善， 不過降雨仍會繼續。

喜萊莉20日起為美國南加州帶來風雨，未出現災難級的洪水 。根據國家氣象局雷達顯示，降雨從南向北移動，對於南加山區和沙漠地區的居民來說，山洪仍可能是威脅；對北加州或灣區一帶而言，目前不致有明顯影響。

喜萊莉登陸墨西哥的下加利福尼亞半島後，在當地造成嚴重洪澇災害。根據推特視頻，可看到洪水湧進居民區。據悉，喜萊莉已在墨西哥造成至少一人死亡，一家五口在渡過一條小溪時被捲入海中。

國家颶風中心主任布倫南（Michael Brennan）表示，雖然喜萊莉的強度已減弱，但這只是風的強度，民眾最應該提防的是降雨。布倫南在邁阿密舉行的線上簡報中說：「過去十年，美國熱帶風暴和颶風對民眾造成的最大威脅，其實是大量降雨造成的洪水災害。」

南加部分山地受大雨影響，出現洪澇。（取材自洛杉磯縣警局）

國家氣象局表示，20世紀熱帶風暴唯一一次登陸加州是在1939年9月。國家氣象局還指出，預計8月22日（周二）後，天氣情況會有所改善。不過降雨仍會繼續，特別是在南加的內陸地區，尤其是山區和沙漠，可能仍會出現陣雨和雷暴天氣。

洛杉磯市消防局長克勞利（Kristin Crowley）表示，受熱帶風暴喜萊莉影響最大的，預計是洛杉磯市北部和東北部的羚羊谷和聖蓋博山脈等地區。