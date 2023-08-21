颶風喜萊莉轉為熱帶風暴 灣區提防降雨
根據國家氣象局消息（NWS），颶風喜萊莉（Hilary）20日過境下加利福尼亞（Baja California）半島，已降級為熱帶風暴，預期22日（周二）天氣可望改善， 不過降雨仍會繼續。
喜萊莉20日起為美國南加州帶來風雨，未出現災難級的洪水。根據國家氣象局雷達顯示，降雨從南向北移動，對於南加山區和沙漠地區的居民來說，山洪仍可能是威脅；對北加州或灣區一帶而言，目前不致有明顯影響。
喜萊莉登陸墨西哥的下加利福尼亞半島後，在當地造成嚴重洪澇災害。根據推特視頻，可看到洪水湧進居民區。據悉，喜萊莉已在墨西哥造成至少一人死亡，一家五口在渡過一條小溪時被捲入海中。
國家颶風中心主任布倫南（Michael Brennan）表示，雖然喜萊莉的強度已減弱，但這只是風的強度，民眾最應該提防的是降雨。布倫南在邁阿密舉行的線上簡報中說：「過去十年，美國熱帶風暴和颶風對民眾造成的最大威脅，其實是大量降雨造成的洪水災害。」
國家氣象局表示，20世紀熱帶風暴唯一一次登陸加州是在1939年9月。國家氣象局還指出，預計8月22日（周二）後，天氣情況會有所改善。不過降雨仍會繼續，特別是在南加的內陸地區，尤其是山區和沙漠，可能仍會出現陣雨和雷暴天氣。
洛杉磯市消防局長克勞利（Kristin Crowley）表示，受熱帶風暴喜萊莉影響最大的，預計是洛杉磯市北部和東北部的羚羊谷和聖蓋博山脈等地區。
克勞利指出，上述地區可能會出現3至7吋的降雨，風速為每小時40至70哩，並補充說，預計還會出現山洪、沿海洪水、侵蝕、危險的離岸流等。同時，上述地區的道路可能無法通行，大樹、柵欄或道路標誌可能會坍塌，未固定的移動房屋也可能被損壞。
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