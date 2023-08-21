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捷運董事長李正元 未登記說客被罰款

編譯組╱灣區20日電
灣區捷運董事會主席李正元因替舊金山自行車聯盟進行遊說，而未先登記成為說客(lobbyist)，同意繳付5275元罰款。（本報檔案照）
灣區捷運董事會主席李正元因替舊金山自行車聯盟進行遊說，而未先登記成為說客(lobbyist)，同意繳付5275元罰款。（本報檔案照）

灣區捷運(BART)董事會主席李正元(Janice Li)因替舊金山自行車聯盟進行遊說，而未先登記成為說客(lobbyist)，同意繳付5275元罰款。

舊金山道德委員會(San Francisco Ethics Commission)指出，李正元與前舊金山自行車委員會執行主任韋登邁爾(Brian Wiedenmeier)在沒有登記成為說客情況下，為非營利機構舊金山自行車聯盟遊說。英文媒體舊金山標準(San Francisco Standard)報導，根據地方法規，李正元與韋登邁爾為「聯繫說客」(contact lobbyists) ，因為他們每個月至少向舊金山市府官員遊說五次。

根據李正元、韋登邁爾與舊金山道德委員會達成協議，李正元從2017年至2021年底，對舊金山市府官員遊說219次，未正式申報。韋登邁爾從2017年元月到2021年，對市府官員遊說170次，亦未申報。

協議中指出，李正元與韋登邁爾向舊金山市議員遊說「慢行街道計畫」(Slow Streets Program)，同時又大力提倡無車行駛於甘迺迪路大道(car-free John F. Kennedy Drive)計畫。

當被告知觸犯遊說規定後，李正元與韋登邁爾隨即登記成為說客，並公布過去四年替舊金山自行車聯盟與官方聯繫的紀錄。

當被問及相關事宜時，李正元將問題轉交給自行車聯盟。自行車聯盟主席詹尼爾·黃(Janelle Wong)指出，李正元與韋登邁爾與官方之間聯繫，全是關於自行車聯盟的權益。

韋登邁爾說，當發現觸犯規定時，他很樂意與相關單位合作。這個經驗也讓他體會到有關遊說工作的複雜性。

他指出，這全是因為替非營利團體遊說相關規定的誤解。根據舊金山市府規定，替非營利團體遊說，有些必須對外公布，有些可以不用。他說，之所以觸犯法規，全是為了服務舊金山自行車聯盟。

李正元與韋登邁爾將分別繳付5275元與5050元罰款。全案目前由舊金山道德委員會審議中。

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