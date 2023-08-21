加州遊說支出 南灣3地方政府上榜

根據CalMatters報告指出，截至今年6月，聖他克拉拉縣在遊說州議會和其他機構方面花費了約 63萬807美元。（美聯社）

根據CalMatters報告指出，截至今年6月，在加州 地方政府遊說支出前十名榜單中，南灣三個地方政府榜上有名。聖他克拉拉市以70萬4533元排名第六，聖他克拉拉縣排名第七，聖荷西 市以57萬9217元排名第八。洛杉磯市中心以南5英里處的伏濃（Vernon）市排名第一，支出110萬7300元。

聖他克拉拉縣行政長官威廉姆斯（James Williams）表示，該機構與州議員就政策進行接觸和對話非常重要，因為最終執行州政策是縣府的工作。他說，該縣今年的大部分工作都集中在精神健康政策上，包括SB 43，該法案希望修改Lanterman-Petris-Short(LPS)法案中針對嚴重精神疾病患者的監護措辭，以及對「精神健康服務法案」（the Mental Health Services Act）的改革。

SB 43將在目前的嚴重殘疾標準定義中增加無法管理醫療護理和人身安全的內容，並將使用藥物的個人納入其中。州長紐森 （Gavin Newsom）希望從「精神健康服務法案」中劃出30%的資金，用於為長期無家可歸、患有精神疾病和使用藥物的人提供住房。

威廉姆斯對「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）表示：「在我們能夠提供主題專業知識的地方，在我們能夠幫助與立法者就提案進行合作的地方，我們的存在絕對是至關重要的。現實情況是，州立法對我們服務社區的能力有著巨大的影響和作用，因為社區才是真正被提供服務的地方。」

聖他克拉拉縣仍在與持續的精神健康和藥物使用危機作鬥爭。去年年初，當地官員宣布進入精神健康緊急狀態，理由是自殺和吸毒過量人數創下新高，治療機構床位不足，以及過度使用監獄來收容那些需要照顧的人。

根據CalMatters的一項研究分析，全美遊說州政府的城市，人均可多獲得7%到9%的州政府資金。

在矽谷，聖荷西市的遊說重點是與無家可歸者、經濟適用房、基礎設施、氣候和公共安全相關的政策。市政府官員在2023年支持了三項立法。SB 400是一項警務透明法案，AB 645允許城市安裝自動測速攝像頭，SB 8涉及在全州範圍內頒布槍枝責任保險。

聖荷西每年還要向州遊說者克魯茲（Steve Cruz）支付約30萬元的費用。其他費用則用於其他組織代表聖荷西市進行遊說。

聖荷西州立大學政治學名譽教授格爾斯頓（Larry Gerston）說，遊說可以讓地方政府為爭取州政府的斥資提出自己的理由，以此提高他們獲得額外資金的機會。