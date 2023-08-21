夏威夷山火後 舊金山民眾自發遊行 促環境保護立法

夏威夷山火後，舊金山民眾自發遊行，敦促環境保護立法。（記者李怡╱攝影）

來自舊金山 和洛杉磯的民眾自發組成抗議遊行小組，20日聚集在舊金山海濱輪渡大廈廣場前示威，倡議、敦促州政府及市政府擬議多項環境保護法。

遊行小組成員「披麻戴孝」，以祭奠因環境問題引發的在海嘯、熱浪、颶風、特大火災、泥石流、海平面上升等自然災害中喪生的生命，並表達民眾對氣候危機的焦慮、悲傷和憤怒。

活動組織負責人史科彭（Claire Schopen）表示，加州 常年面臨火災威脅，且海平面上升嚴重威脅舊金山市區。水位一直在升高，導致政府要制定百年大計水利工程，以避免舊金山海濱道路被淹沒。近期發生在夏威夷令人毛骨悚然的山火特大火災，自然災害的威脅就在每個人身邊。但是面對這一切，市政府和州政府並未採取有效的行動，只是發出慰問聲音。但這並不能扭轉危機，唯有行動才是解決對環境焦慮、恐懼和憤怒的良藥。

她說，本次集會活動就是為了推動政府官員重視環境保護的立法。如加強使用安裝太陽能電池板、回收塑料、新能源車輛使用、新能源開發等一系列對環境有利的立法。

史科彭說，希望更多人員加入到遊行，以推動加州對於自然環境保護的立法：「在夏威夷巨大山火火災發生後不久，就在我們遊行活動期間，加州發布了颶風喜萊莉 警報，成為加州首次啟動警告擴及加州南部的一個熱帶風暴。氣象預測西南部21日會出現強降雨。喜萊莉逼近，20日到21日影響會最劇烈。這一切來自大自然的信號都表明，加州乃至全國，加強環境保護立法刻不容緩。」

遊行人員的裝扮以及身上貼著的生態滅絕等字眼，引發經過的市民和遊客駐足圍觀。舊金山市民穆拉（John Mura）表示：「舊金山對於環境和保護和立法，包括對於全球氣候應對方面，都在做著積極推進。除積極與國際組織和其他國家城市互動積極商討政策之外，對於城市的服務也是非常重視。諸如垃圾分類、水資源的環保，加州還積極推進至2035年全電動汽車銷售等政策。」