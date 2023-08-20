適合養家都會區 聖荷西全美第2名

美國新聞與世界報導將聖荷西列為美國第二個最適合養家糊口的都會區，也是該榜單上唯一的加州都會區。（本報檔案照）

儘管許多矽谷居民因為矽谷生活費高昂，都已經搬往鳳凰城、拉斯維加斯甚至西雅圖等更便宜的地方，但美國新聞與世界報導（US News & World Report）仍將聖荷西 列為美國第二大最適合養家糊口的都會區，也是該榜單上唯一的加州 都會區。

美國新聞與世界報導以其大量的各類排名和名單聞名，這份調查包含了生活成本、平均工資、高中教育質量和犯罪率等因素，以評選最適合尋求搬遷的家庭的都市區。

根據美國新聞與世界報導，聖荷西都會區包括廣義的聖他克拉拉縣和聖比尼度縣（San Benito County），高排名很大程度上歸功於高中生的大學準備程度最好。當然缺點自然是眾所周知的：住房成本高昂，典型的單戶住宅售價超過150萬元。

已在聖荷西住了近30年的華人居民Fiona表示，聖荷西是一個很好的城市，前提是已經擁有自己的房子。她稱自己2005年購置房產只花了25萬元，現在房價 漲了10倍，「很難想像年輕人要如何在這裡安家落戶。」

公布排名的報告指出，聖荷西的平均年收入為9萬9430元，遠高於全國平均收入5萬8260元。但這對於許多希望在該地區買房的家庭來說並不能帶來多少安慰。根據加州房地產經紀人協會的數據，聖他克拉拉縣只有26%的家庭能夠買得起「入門級住宅」，而全國能買得起入門級住宅的家庭比率為55%。

在科技公司工作的小董和妻子都是軟體工程師，也是外界俗稱的「雙碼農」家庭，兩人年收入加起來近30萬元，但仍然對買房持觀望態度。「其實我們一直在努力存頭期款，但養孩子開銷很大，存錢的速度不如房價漲得快。而且現在利率那麼高，買了房工作穩定的話還能維持，要是我和太太其中一個人被裁員，還貸就會出問題。」

自新冠肺炎疫情以來，過高的房價是聖荷西市約5萬名居民流失的原因之一，導致人口減少了約5%。也正是因此，今年早些時候，德州奧斯汀已正式超越聖荷西，成為美國第十大城市。 聖荷西市人口目前約97萬人，仍然是灣區最大的城市，在全國排名第12位。