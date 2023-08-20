適合養家都會區 聖荷西全美第2名
儘管許多矽谷居民因為矽谷生活費高昂，都已經搬往鳳凰城、拉斯維加斯甚至西雅圖等更便宜的地方，但美國新聞與世界報導（US News & World Report）仍將聖荷西列為美國第二大最適合養家糊口的都會區，也是該榜單上唯一的加州都會區。
美國新聞與世界報導以其大量的各類排名和名單聞名，這份調查包含了生活成本、平均工資、高中教育質量和犯罪率等因素，以評選最適合尋求搬遷的家庭的都市區。
根據美國新聞與世界報導，聖荷西都會區包括廣義的聖他克拉拉縣和聖比尼度縣（San Benito County），高排名很大程度上歸功於高中生的大學準備程度最好。當然缺點自然是眾所周知的：住房成本高昂，典型的單戶住宅售價超過150萬元。
已在聖荷西住了近30年的華人居民Fiona表示，聖荷西是一個很好的城市，前提是已經擁有自己的房子。她稱自己2005年購置房產只花了25萬元，現在房價漲了10倍，「很難想像年輕人要如何在這裡安家落戶。」
公布排名的報告指出，聖荷西的平均年收入為9萬9430元，遠高於全國平均收入5萬8260元。但這對於許多希望在該地區買房的家庭來說並不能帶來多少安慰。根據加州房地產經紀人協會的數據，聖他克拉拉縣只有26%的家庭能夠買得起「入門級住宅」，而全國能買得起入門級住宅的家庭比率為55%。
在科技公司工作的小董和妻子都是軟體工程師，也是外界俗稱的「雙碼農」家庭，兩人年收入加起來近30萬元，但仍然對買房持觀望態度。「其實我們一直在努力存頭期款，但養孩子開銷很大，存錢的速度不如房價漲得快。而且現在利率那麼高，買了房工作穩定的話還能維持，要是我和太太其中一個人被裁員，還貸就會出問題。」
自新冠肺炎疫情以來，過高的房價是聖荷西市約5萬名居民流失的原因之一，導致人口減少了約5%。也正是因此，今年早些時候，德州奧斯汀已正式超越聖荷西，成為美國第十大城市。 聖荷西市人口目前約97萬人，仍然是灣區最大的城市，在全國排名第12位。
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