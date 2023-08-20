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詐騙新招 謊稱禮品卡可補稅

記者劉先進／舊金山報導
國稅局通信與聯絡主任萊蒙斯（右一）、稅務外展部負責人弗蒂特（左二）和公共事務專員謝昕欣（左一）19日拜訪金山華埠知名商戶「金門幸運簽語餅公司」，感謝東主陳展明（右二）連續兩年捐贈總共3000個含有提醒報稅的簽語餅。（記者劉先進／攝影）
國稅局通信與聯絡主任萊蒙斯（右一）、稅務外展部負責人弗蒂特（左二）和公共事務專員謝昕欣（左一）19日拜訪金山華埠知名商戶「金門幸運簽語餅公司」，感謝東主陳展明（右二）連續兩年捐贈總共3000個含有提醒報稅的簽語餅。（記者劉先進／攝影）

國稅局(IRS)通信與聯絡主任萊蒙斯（Terry Lemons）、稅務外展部負責人弗蒂特（Christine Footit）和公共事務專員謝昕欣（Carol X.Xie）19日拜訪金山華埠知名商戶「金門幸運簽語餅公司」，感謝東主陳展明（Kevin Chan）連續兩年捐贈總共3000個含有提醒報稅的簽語餅（Fortune Cookies) ，還現場體驗如何製作餅乾。萊蒙斯說，希望透過此次活動，提醒華裔社區留意各種冒充國稅局的騙局。比如，假冒國稅局致電市民，聲稱對方欠稅，可以購買禮品卡補稅。騙子利用此機會套出現金。

陳展明表示，期待和國稅局繼續合作，預計明年還將捐贈1000個含有提醒報稅的簽語餅。他在店內貼了一首簡單詩歌，「為了生活移他方，外國待儂親如娘，人也有情知報德，回歸社會送溫情。」陳展明向萊蒙斯介紹這首歌的具體含義，他說，為生活移民美國，在美國感覺賓至如歸、有親人照顧，所以希望透過類似簽語餅的行動，回饋社區。

萊蒙斯說，利用簽語餅傳遞稅務相關訊息，好處頗多。簽語餅美味，是很好的宣傳工具。「希望類似的活動在改變對國稅局的成見方面，有所幫助。國稅局的工作方式與很久以前不同，正在嘗試做一些新的、與眾不同的事情。簽語餅包含一個資訊，我們可以把它放到社交媒體上。國稅局的工作就是確保人們在申請報稅時，得到他們應得的一切。」

萊蒙斯透過本報提醒華裔社區，小心各種冒充國稅局的詐騙。比如，國稅局不會透過電子郵件或短信或任何意想不到的方式，聯繫民眾。「如果發現類似情況，說他們是國稅局的，你要小心。騙子們喜歡把自己打扮成來自國稅局或其他權威機構的人。讓人們交出個人資訊和錢財，我們每周都會收到成千上萬的此類投訴。」

他表示，當新騙局出現時，國稅局會嘗試分享資訊。最近，他們看到一些騙局，說人們有權獲得疫情期間的紓困金。但美國已有一段時間沒有發放這些款項，騙子們仍在試圖讓人上鉤，用很多不同的方法來吸引注意力。」

萊蒙斯分享了一種新型騙局，有人冒充國稅局致電市民說，他們欠稅，可購買亞馬遜或Target的禮品卡補繳。騙子會一直和受害者電話，讓受害者交出禮品卡訊息，再去套現。然後，騙子會讓受害者將禮品卡郵寄給國稅局。「我個人就收到過幾百張這樣的禮品卡。但實際上，國稅局不接受禮品卡付款。最好的方法是謹慎小心，不要在有人打電話或發郵件時立即做出反應，應該做搜索研究。 」

他還提醒亞裔小商戶，小心「員工留任稅收抵免」（Employee Retention Credit）。商戶需要在提交申請前仔細閱讀指南。很多行銷人員在歪曲事實，鼓勵人們提出申請，這樣他們能得到一筆費用，實際不少申請無效。

簽語餅內包含的提醒報稅詐騙訊息。（記者劉先進／攝影）
簽語餅內包含的提醒報稅詐騙訊息。（記者劉先進／攝影）
國稅局通信與聯絡主任萊蒙斯現場體驗製作簽語餅。（記者劉先進／攝影）
國稅局通信與聯絡主任萊蒙斯現場體驗製作簽語餅。（記者劉先進／攝影）

國稅局 報稅 華裔

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