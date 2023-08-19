募款援茂宜 加州華人等額加碼100萬

慈濟已在網站上公開募款，用於夏威夷山火救災。且有華人愛心人士承諾說，將向慈濟等額配捐資金，最高100萬。（受訪者供圖）

旅遊勝地夏威夷 的茂宜島山火 ，迄今導致至少110人死亡，震驚世界。慈濟北加州分會執行長謝明晉對本報表示，慈濟已在網站上公開募款，用於夏威夷山火救災，且有華人愛心人士承諾，將向慈濟等額配捐資金，最高100萬元。目前，慈濟已籌款30萬元，數字還在增加，這意味著華人至少再等額配捐30萬元，慈濟向夏威夷災區送去的愛心捐款，將在60萬至200萬元間。

慈濟的官方募捐網址：https://donate.tzuchi.us/zh/cause/mauirelief/。

援助頁面說，8月8日夏威夷主要島嶼之一的茂宜島（Hawaiian island of Maui）遭受大規模山火襲擊，成為近年來最具毀滅性的災難之一。肆虐的山火嚴重破壞了西部旅遊重鎮拉海納（Lahaina，Hawaii），使得數百人無家可歸，數千人斷電。

這座昔日如天堂般美麗的島嶼變得傷痕累累，島上的居民面臨著不可估量的損失和充滿不確定性的未來。面對前所未有的挑戰，慈濟志工迅速行動起來，與美國紅十字會（American Red Cross）、救世軍（Salvation Army）以及當地機構密切合作，提供即時援助，並在準備為最需要的災民發放緊急現值卡，希望能用愛為他們注入力量重振精神，每筆慷慨捐款都將助力災民更快地恢復生活，療癒心底傷痛。

慈濟表示，「即日起至9月30日，您為茂宜島所捐贈的每一筆愛心款項都可以得到等額對捐，上限至100萬美元，請與我們協手，一起療癒茂宜島災民心中傷口。」

謝明晉表示，慈濟夏威夷分會已啟動當地團隊進行抗災。慈濟也優先調配已有的賑災資金。考慮到夏威夷受災地區比較危險，人員進出受管制，目前沒有太多志工過去，「志工並非第一線救助人員，會在現場給災民提供人道援助。」

此外，華人愛心人士已承諾等額對捐，慈濟能在網上籌多少款，就等額捐贈多少，上限100萬元。目前慈濟收到的網絡捐款為30萬元，這意味著，算上等額對捐的資金，最少60萬元，最多200萬元愛心捐贈，將交給夏威夷災民。

他說，災民們的房子在火災中付之一炬，住在紅十字會管理的收容所或旅館。慈濟考慮和紅十字會以及聯邦急難管理局(FEMA)合作，核實確認受災人的身分，親手給他們發放現值卡，預計被選中的每戶受災者，最少可以領取到700元的提款卡。