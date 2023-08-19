聖荷西市推廣免費WiFi計畫

帕內塔（右）和馬漢（左）18日來到伊登維爾社區，推廣SJ Access免費WiFi計畫。（記者葛歆睿 / 攝影）

國會眾議員帕內塔（Jimmy Panetta）、聖荷西 市市長馬漢（Matt Mahan）、市議員多恩（Bien Doan）18日來到伊登維爾（Edenvale）社區，挨家挨戶走訪，向居民介紹SJ Access免費WiFi計畫。

馬漢在之後的記者會上指出，聖荷西有超過3萬個家庭符合資格，但尚未加入。「作為民選官員，我們的工作是讓居民生活得更好，而我們提供的服務、資源和項目往往無法惠及最有需要的人。」他說，「接觸我們所在地區的工薪家庭，是確保他們了解如何省錢上網的最佳方式。」

帕內塔說：「得益於兩黨基礎設施投資和就業法案，我們進行了重大投資，為包括南聖荷西在內的加州第19國會選區的許多工薪家庭提供折扣互聯網服務。 然而，立法的通過是一回事，法律實施又是另一回事。 有了平價上網計畫（Affordable Connectivity Program）的幫助，以及地方官員的努力，我們能夠確保聯邦立法有助於為當地社區和鄰居提供負擔得起的互聯網服務來彌合數字鴻溝。」

SJ Access由聖荷西公共圖書館 （San Jose Public Library）於2020年推出，部分資金來自聯邦通信委員會 （FCC）的平價上網計畫，旨在幫助居民跟上遠程學習、在家工作和學習的步伐。透過解決三個A：獲取（Acess）、採用（Adoption）、負擔能力（Affordability.）來應對新冠肺炎疫情 。申請的居民可以使用家庭用WiFi熱點，還能借用圖書館的筆記本電腦和平板電腦。此外，SJ Access還為居民提供技術支持和數字素養課程，以幫助他們更好地利用現有技術。在過去6個月中，該計畫為聖荷西的工薪家庭節省了超過470萬元。

聖市圖書館館長伯恩（Jill Bourne）說：「在疫情期間，我們啟動了SJ Access計畫，此後建立了8個社區Wi-Fi網絡，覆蓋超過20萬居民，並借出了超過3萬台設備。 然而，我們知道居民可以獲得的最可持續的上網服務是家庭互聯網連接，因此我們鼓勵居民申請平價上網計畫的原因。我們的社區組織隨時準備免費提供一對一的幫助。」