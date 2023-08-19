熱帶風暴罕見直撲加州 但將持續減弱

颶風喜萊莉強度為四級風暴，加州位在直接經過路徑上，罕見地預計將於20日起至下周、以熱帶風暴形式抵達南加州。民眾已開始預做防災準備。（美聯社）

加州 位在颶風 喜萊莉（Hurricane Hilary）直接經過路徑上，罕見地預計將於20日起至下周抵達，其為墨西哥海岸附近一個迅速增強的熱帶系統。

根據「國家颶風中心」（National Hurricane Center）指出，儘管喜萊莉颶風周日接近南加州時、可能將不會維持颶風強度，但預計將以熱帶風暴 形式登陸。這代表著熱帶風暴系統將持續風速大於每小時39英里進行、但低於颶風狀態所需的每小時74英里。

洛杉磯加大氣候科學家史溫（Daniel Swain）日前在線上報告表示，已經有很長一段時間，沒有真正完整的熱帶風暴在加州登陸。最後一次在加州登陸熱帶風暴是於1939年的「長灘熱帶風暴」（Long Beach tropical storm）。1997年熱帶風暴諾拉（Nora）在巴哈半島登陸、穿過南加州。

國家氣象局聖地牙哥辦公室氣象學家亞當斯（Elizabeth Adams）指出，加州確實發生過熱帶氣旋，但並不常發生，可能十年一次，或二十年一次。

去年，熱帶風暴「Kay」接近南加州，但登陸後減弱成「後熱帶」風暴（post-tropical storm）。這次的喜萊莉颶風，帶來影響預測將比「Kay」來得大。預估降雨量紀錄可能被打破，熱帶風暴強風可能出現。

國家颶風中心與國家氣象局聖地牙哥辦公室發布熱帶風暴監測，涵蓋洛杉磯、聖地牙哥所有縣。預估南加州的每日降雨量將創下紀錄。西南沙漠地區可能會在短短48小時內、迎來一年份量的降雨。死亡谷（Death Valley）通常一年降雨量僅為1.91英寸、預估於24小時內即會達到此一數字。

沿海地區也會受到影響，聖地牙哥可能追平8月份2.13英寸的月降雨量紀錄。但中部海岸地區影響較小，聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）預計降雨量僅半英寸，聖荷西降雨量則更少。平均來看，聖荷西8月份降雨量僅為0.05英寸。

最大降雨可能發生在本周日上午，但預測風力影響將於周日晚間到來。截至18日上午，國家颶風中心預測聖地牙哥有40%可能性出現熱帶風暴強風，洛杉磯都會區與棕櫚泉（Palm Springs）等沙漠地區有10%至20%可能性。在舊金山，可能導致增強海灣風勢。