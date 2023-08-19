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喜萊莉颶風 料對北加影響較小

編譯組／綜合18日電
颶風喜萊莉正從墨西哥向北移動，這將是84年來首次有熱帶風暴登陸加州。（美聯社）
颶風喜萊莉正從墨西哥向北移動，這將是84年來首次有熱帶風暴登陸加州。（美聯社）

在經歷了創紀錄的冬季風暴季節之後，加州可能會再次目睹一場即使不是歷史性的，也是非常罕見的天氣事件：颶風喜萊莉（Hurricane Hillary）正從墨西哥向北移動。這將是84年來首次有熱帶風暴登陸加州。

根據國家颶風中心（National Hurricane Center）稱，颶風喜萊莉在接近南加州時可能不會保持颶風強度，預計將以熱帶風暴的形式登陸。不過，聖地牙哥（San Diego）、約書亞樹（Joshua Tree）和洛杉磯（Los Angeles）等地仍在為惡劣天氣做準備。但是，喜萊莉會把影響一直帶到舊金山嗎？

根據「舊金山紀事報」（SFChronicle）的氣象學家預測，一些風暴殘餘將到達灣區，出現陣雨和雷暴天氣的幾率將上升，8月的降雨總量也將異常高。

那麼舊金山是否會下雨？具體來說，當風暴開始影響舊金山地區時，居民可能會在周日（20日）看到以下模式：可能會有小雨，中午前部分地區多雲。

灣區的氣象專家表示，舊金山市民周日可能需要攜帶雨衣。舊金山有可能會出現間歇性陣雨，降雨量可能達到十分之一英寸。Twin Peaks Boulevard大道沿線的山坡降雨量可能更大，四分之一英寸的降雨量也不是不可能。

氣溫會怎樣？未來幾天，空氣將普遍溫暖悶熱，普西迪歐（Presidio）和西區的白天氣溫將達到60華氏度以上，市中心、卡斯楚（Castro）和米慎（Mission）的氣溫將達在70華氏度以下。

颶風喜萊莉的影響何時最強？舊金山周日和周一（21日）將有10%到30%的降雨概率，降雨量可能達到約十分之一英寸。 預計整個灣區的風速將達到每小時30英里，但周日晚上到周一早上海拔1500英尺以上地區的陣風可能達到每小時50英里。降雨對灣區的影響很小，大部分強降雨和雷暴將出現在山區和南加州。

除了強風之外，莫哈維沙漠（Mojave Desert）發生洪水的風險也將增大。據天氣預報中心稱，莫哈維沙漠周日和周一將面臨洪水泛濫的高風險。

截至周五（18日），美國聯合航空公司為周日至周一出行的旅客發布了颶風喜萊莉的「天氣豁免」（weather waiver），適用於南加州的多個機場，包括洛杉磯、聖他芭芭拉（Santa Barbara）、聖地牙哥和棕櫚泉（Palm Springs），即允許持票人在8月28日之前重新安排行程而免收費用。

舊金山 颶風 加州

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