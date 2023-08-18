收容無家者床位不足 金山遭起訴
舊金山市府律師邱信福（David Chiu）17日召開中文媒體圓桌會議，談到舊金山因沒有給遊民提供足夠的床位被無家可歸者聯盟告上了法庭。市府對於聯邦法律無所適從，並要求法庭重新裁決，以方便城市制定應對無家者的方案和辦法。
邱信福表示：「因舊金山提供給無家者的床位數量比實際遊民數量少，而被無家可歸者聯盟告上了法庭。但如果舊金山要建造與無家者居民同樣數量的床位，需要耗資14.5億元，但在目前預算吃緊的狀態下，這一目標幾不可能達成。舊金山採取的策略，是首先滿足為非自願無家者提供住宿。」如果街上的遊民，即使市府提供給他們避難場所，他們仍會拒絕入住，這些人就不在市府考慮安置的範圍之內。「但聯邦法官卻裁決，舊金山市府未能向無家者提供其他足夠庇護所，違反了城市政策。」
代表無家可歸者權益組織的原告在訴訟中表示，他們提出訴訟的目的，是希望以此阻止舊金山拆除無家者營地，直到舊金山可以再提供數千張庇護床位。
法官Donna M. Ryu引用原告提供的證據表示，舊金山市在未能提供庇護所前就開始要清理無家者的營地，而市府為其辯護的理由，「完全沒有說服力。」
市長布里德（London Breed）在一份聲明中譴責了該裁決令：「市長不能以這種方式管理城市」，並補充說：「我們已經沒有足夠的工具來應對街頭的精神疾病危機。現在，我們又被告知不能使用如清理無家者帳篷等安置遊民的方法，來解決問題。」
邱信福辦公室表示，市府的政策平衡了無家可歸者的權利，與維護清潔和安全公共空間的需要。其辦公室提供法庭的文件表示，遊民會事前收到關於即將進行的清潔工作的通知，並且也會收到援助和申請庇護所的提議。只有在無家可歸者拒絕被安置他處的提議後，才會被要求離開營地。
舊金山目前約有7800名無家可歸的遊民，市內還缺少數千張可用的臨時或永久庇護床位。聯邦法官決定暫時禁止舊金山市府清理任何無家者營地。裁決表示，舊金山市府未能向無家者提供其他庇護所，違反了城市政策。此項裁決源於無家者權益組織對該市提出的一宗訴訟，控訴市府非法拆除並丟棄無家者財物。舊金山也成了西岸各州因無家者營地問題成為被告的城市之一。
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