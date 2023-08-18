收容無家者床位不足 金山遭起訴

舊金山因沒有給遊民提供足夠的床位而被起訴，邱信福呼籲聯邦法院考慮城市處境。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）17日召開中文媒體圓桌會議，談到舊金山因沒有給遊民 提供足夠的床位被無家可歸者聯盟告上了法庭。市府對於聯邦法律無所適從，並要求法庭重新裁決，以方便城市制定應對無家者的方案和辦法。

邱信福表示：「因舊金山提供給無家者的床位數量比實際遊民數量少，而被無家可歸者聯盟告上了法庭。但如果舊金山要建造與無家者居民同樣數量的床位，需要耗資14.5億元，但在目前預算吃緊的狀態下，這一目標幾不可能達成。舊金山採取的策略，是首先滿足為非自願無家者提供住宿。」如果街上的遊民，即使市府提供給他們避難場所，他們仍會拒絕入住，這些人就不在市府考慮安置的範圍之內。「但聯邦法官卻裁決，舊金山市府未能向無家者提供其他足夠庇護 所，違反了城市政策。」

代表無家可歸者權益組織的原告在訴訟中表示，他們提出訴訟的目的，是希望以此阻止舊金山拆除無家者營地，直到舊金山可以再提供數千張庇護床位。

法官Donna M. Ryu引用原告提供的證據表示，舊金山市在未能提供庇護所前就開始要清理無家者的營地，而市府為其辯護的理由，「完全沒有說服力。」

市長布里德（London Breed）在一份聲明中譴責了該裁決令：「市長不能以這種方式管理城市」，並補充說：「我們已經沒有足夠的工具來應對街頭的精神疾病危機。現在，我們又被告知不能使用如清理無家者帳篷等安置遊民的方法，來解決問題。」

邱信福辦公室表示，市府的政策平衡了無家可歸者的權利，與維護清潔和安全公共空間的需要。其辦公室提供法庭的文件表示，遊民會事前收到關於即將進行的清潔工作的通知，並且也會收到援助和申請庇護所的提議。只有在無家可歸者拒絕被安置他處的提議後，才會被要求離開營地。

舊金山目前約有7800名無家可歸的遊民，市內還缺少數千張可用的臨時或永久庇護床位。聯邦法官決定暫時禁止舊金山市府清理任何無家者營地。裁決表示，舊金山市府未能向無家者提供其他庇護所，違反了城市政策。此項裁決源於無家者權益組織對該市提出的一宗訴訟，控訴市府非法拆除並丟棄無家者財物。舊金山也成了西岸各州因無家者營地問題成為被告的城市之一。