84年首見 颶風喜萊莉恐登陸加州

84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

加州 過去曾經受過颶風 影響，但自1949年開始有正式紀錄以來，沒有任何颶風登陸過加州。不過，颶風「喜萊莉」（Hurricane Hilary）可能改變這一現狀。

去年，颶風凱伊（Hurricane Kay）在南加州外海盤旋時，減弱為熱帶風暴 ，是自2000年以來，第一個襲擊洛杉磯方圓200哩內地區的熱帶風暴，為當地帶來相當於一整年的降雨量、洪水、土石流和強風。

在有正式紀錄前10年，加州遭遇過的最嚴重熱帶風暴「艾爾科多納索」（El Cordonazo）於1939年在洛杉磯登陸，它的強度還未到達颶風級別，但十分強烈，創下當時的降雨量新紀錄。鑑於居民毫無準備，美國氣象局於是於1940年在南加州設立了新辦公室。依照當時災情統計，艾爾科多納索當年造成45人死亡，災損高達200萬元。

創下加州降雨量最高紀錄14.76吋的熱帶氣旋，是1976年的熱帶風暴「凱斯琳」（Tropical Rainstorm Kathleen），它一開始是一場不折不扣的颶風，在墨西哥下加利福尼亞半島（Baja California Peninsula）登陸後逐漸減弱，然後以熱帶風暴的形式進入南加州。

其他著名的風暴還包括1963年的熱帶風暴「珍妮佛─凱薩琳」（Jennifer-Katherine）和1978年的颶風「風信子」（Hurricane Hyacinth），前者為南加州帶來大雨，後者則從聖地牙哥附近登陸向內陸移動，隨即迅速消失。

1978年，颶風「諾曼」（Hurricane Norman）以熱帶低氣壓的形式登陸聖克里門汀島（San Clementine Island），然後以溫帶氣旋的形式席捲長堤（Long Beach），並為加州中部帶來豪雨。

2018年，颶風「羅莎」（Hurricane Rosa）不僅淹沒了墨西哥下加利福尼亞，影響範圍更一路延伸到亞利桑納州鳳凰城，為鳳凰城創下有史以來最高的降雨量。

事實上，在官方在對颶風和熱帶風暴正式進行追蹤的一個世紀之前，曾有颶風在聖地牙哥登陸，當時氣象界對颶風的認識並不多。那時候的聖地牙哥規模很小，人口不到4500人，災害也可能僅限於沿海地區，但內陸地區的居民仍然感受了到颶風的威力。