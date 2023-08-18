我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

84年首見 颶風喜萊莉恐登陸加州

編譯廖宜怡／綜合17日電
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

加州過去曾經受過颶風影響，但自1949年開始有正式紀錄以來，沒有任何颶風登陸過加州。不過，颶風「喜萊莉」（Hurricane Hilary）可能改變這一現狀。

去年，颶風凱伊（Hurricane Kay）在南加州外海盤旋時，減弱為熱帶風暴，是自2000年以來，第一個襲擊洛杉磯方圓200哩內地區的熱帶風暴，為當地帶來相當於一整年的降雨量、洪水、土石流和強風。

在有正式紀錄前10年，加州遭遇過的最嚴重熱帶風暴「艾爾科多納索」（El Cordonazo）於1939年在洛杉磯登陸，它的強度還未到達颶風級別，但十分強烈，創下當時的降雨量新紀錄。鑑於居民毫無準備，美國氣象局於是於1940年在南加州設立了新辦公室。依照當時災情統計，艾爾科多納索當年造成45人死亡，災損高達200萬元。

創下加州降雨量最高紀錄14.76吋的熱帶氣旋，是1976年的熱帶風暴「凱斯琳」（Tropical Rainstorm Kathleen），它一開始是一場不折不扣的颶風，在墨西哥下加利福尼亞半島（Baja California Peninsula）登陸後逐漸減弱，然後以熱帶風暴的形式進入南加州。

其他著名的風暴還包括1963年的熱帶風暴「珍妮佛─凱薩琳」（Jennifer-Katherine）和1978年的颶風「風信子」（Hurricane Hyacinth），前者為南加州帶來大雨，後者則從聖地牙哥附近登陸向內陸移動，隨即迅速消失。

1978年，颶風「諾曼」（Hurricane Norman）以熱帶低氣壓的形式登陸聖克里門汀島（San Clementine Island），然後以溫帶氣旋的形式席捲長堤（Long Beach），並為加州中部帶來豪雨。

2018年，颶風「羅莎」（Hurricane Rosa）不僅淹沒了墨西哥下加利福尼亞，影響範圍更一路延伸到亞利桑納州鳳凰城，為鳳凰城創下有史以來最高的降雨量。

事實上，在官方在對颶風和熱帶風暴正式進行追蹤的一個世紀之前，曾有颶風在聖地牙哥登陸，當時氣象界對颶風的認識並不多。那時候的聖地牙哥規模很小，人口不到4500人，災害也可能僅限於沿海地區，但內陸地區的居民仍然感受了到颶風的威力。

颶風 加州 熱帶風暴

上一則

灣區人移居沙加緬度 漸成「巨型區域」

下一則

聖市女警中槍 眾議員羅達倫胞兄救同伴

延伸閱讀

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪
紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟
熱浪襲陽光帶… 酷熱「烤出」10億經濟損失

熱浪襲陽光帶… 酷熱「烤出」10億經濟損失
房東突發性漲租 南加華人房客無奈

房東突發性漲租 南加華人房客無奈
律師：打壓租金調漲 房客未必有利

律師：打壓租金調漲 房客未必有利

熱門新聞

根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。（記者葛歆睿／攝影）

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

2023-08-13 02:15
舊金山估值官郭華健（右）在論壇間隙和市民溝通。 （記者劉先進 ／攝影）

小心家人財務虐待 華人長者房產被騙、被掃地出門

2023-08-12 22:50
代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

「強姦下藥 拍露骨照」 東灣8女囚 指控聯邦女監獄 性虐待

2023-08-16 22:36
裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

2023-08-16 16:06
灣區民眾回憶茂宜島逃生經歷並悼念遇難者。(Getty Images)

假期成噩夢 灣區遊客談逃生經歷

2023-08-14 02:19
圖為舊金山的街景。（記者李怡╱攝影）

花30元參觀舊金山「破敗」街區的旅行團 惹議

2023-08-09 22:31

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪