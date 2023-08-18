裴洛西牽線 華埠「藝在棱角」 獲聯邦撥款250萬

在前眾議長裴洛西（前排中）的牽線搭橋下，聯邦房屋發展中心特別撥款250萬給「藝在棱角」翻新。（記者劉先進／攝影）

經過五年籌畫，金山華埠 藝術媒體合作社（CMAC）買下華埠都板街800號的一樓，作為合作社創辦的首個項目「藝在棱角」（Edge on the Square）地點。合作社17日舉行活動，介紹「藝在棱角」首任執行總監李燕玲（Joanne Lee），前眾議長裴洛西 到場祝賀。正是在裴洛西牽線搭橋下，聯邦房屋發展中心特別撥款250萬給「藝在棱角」翻新，該地點將舉行各種有創意的、沉浸式的藝術展覽活動。

「藝在梭角」是致力於集體創意、文化及歷史的多元平台，不僅希望吸引本地居民與外地遊客，同時為華埠社區扮演經濟催化劑的角色。李燕玲擁有30多年推動跨文化、經濟發展以及社會變革的經驗，曾獲市議會表彰，任職金山藝術委員會 (SFAC) 期間，帶頭發起公共倡議，解決文化項目的優先事項以及需求。她還曾擔任華協中心 (CCDC) 的副總監兼住房開發主任，服務華埠超過14年之久。

李燕玲說，很榮幸擔任「藝在棱角」的首任執行總監，共同願景是讓華埠成為一個受歡迎之地，既可以講述故事、還可展望共同的未來。 她表示，希望繼續在該地舉辦藝術展，以社區為導向，吸引來自華埠、金山乃至全國的民眾，「大家將這個藝術地點作為到華埠的終點之一，學習華埠經驗。」

李燕玲表示，聯邦撥款的250萬將用於項目更新。在吸引民眾參與活動方面，最大的挑戰是消除媒體認為華埠不安全的迷思，「疫情期間，民眾躲在家中太久。大家都接種疫苗，外出更安全了。民眾渴望走出來，與社區一起體驗藝術和文化。」

現場贈送一張「藝在棱角」原址的歷史圖給裴洛西，寓意社區變化頗大，表彰她對華埠做出的貢獻。裴洛西說，華埠藝術媒體合作社是城市文化和社區的樞紐。藝術將人們聚集在一起，消除分歧。人們一起歡笑，受到啟發，找到共同點。「無論我們的政治立場如何，我們都擁有比人性更普遍的東西。因此，我非常敬佩你們採取的方法，不僅在藝術中體現社區意識，還團結統一社區。」

裴洛西說，人們聚集一堂，投資振興全美最古老的華埠，「我不知道大家是否為最古老這個稱號而驕傲，但我驕傲於金山作為拓荒者的角色。再一次，我們團結起來，反對種族主義，反對仇恨亞裔 ，爭取負擔得起的住房，醫療保健等資源。」

「藝在梭角」項目創辦人臨時執行總監鄧式美 (Mabel Teng) ，以後將擔任華埠藝術媒體合作社的高級顧問兼董事。她說。以前該項目名為廣場新天地，如今改名為「藝在梭角」，可謂里程碑。華埠的支柱之一，向來是小商業、房屋等。文化藝術不受重視，拿不到資源。六個團體合作成立金山華埠藝術媒體合作社後，證明團結合作的好處。「我們目標是籌款2500萬，能在華埠不同區域，都有類似項目，每年舉辦更多文化活動。讓旅客過來後更感興趣，能看展覽，沉浸於歷史藝術文化中。目前聯邦撥款250萬，還要繼續籌款。」