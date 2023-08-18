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聖市女警中槍 眾議員羅達倫胞兄救同伴

記者葛歆睿／聖荷西報導
羅達倫表示，在聖荷西女警中槍事件中，將同伴拉到安全地方的另一名警員是他的哥哥Ryan Low（右一）。（羅達倫辦公室提供）
羅達倫表示，在聖荷西女警中槍事件中，將同伴拉到安全地方的另一名警員是他的哥哥Ryan Low（右一）。（羅達倫辦公室提供）

兩名聖荷西警員16日早晨在執行任務時遭到伏擊，一名女警中槍。幸虧另一名警員反應及時，將她轉移到安全地帶。而這名羅姓警員Ryan Low，正是加州眾議員羅達倫（Evan Low）的哥哥。

羅達倫在社交媒體X（前推特）上寫道：「我的哥哥和他的搭檔在執勤時遭到槍手伏擊，他的搭檔中槍。請向仍在醫院的警員和我的英雄兄弟轉達你的鼓勵。是的，我對執法部門的支持是出於個人原因，但他們也應該得到你們的支持。他們為我們所有人冒著這樣的風險。」

據Fox新聞報導，受傷的女警員被送往聖他克拉拉谷醫療中心，雖然傷勢危急，但情況已經穩定。嫌疑人44歲的卡雷拉斯（Gabriel Marco Carreras）在與警方進行了長達1個小時的對峙後被逮捕。實際上，卡雷拉斯是一名被判緩刑的重罪犯，意味著他本不應該持有槍械。

聖市警察局局長馬塔（Anthony Mata）表示，星期三早上8時20分左右，卡雷拉斯的妻子報警，稱卡雷拉斯喝醉了，想要打她。警員到達後，試圖叫房內的人開門，並表明了身分，還不到30秒，嫌疑人就從隱蔽的位置向警員開槍，射中了女警員的上半身和她穿的防彈背心。兩名警員都沒有開槍還擊。但另一名警員，也就是羅達倫的哥哥Ryan，將女警員拉到安全地帶，並開始處理她的傷勢。事發時沒有其他人在家，也沒有其他人受傷。

馬塔表示，正是Ryan的作法幫助二人在伏擊中倖存。「我們的警員穿上這套制服和戴上徽章，每天都會面臨危險。」他說，「他們非常清楚，可能會面臨如此的無情和暴力。」

中槍的警員是一名服役10年的退伍軍人。這是SJPD第一次有女性在執行任務時中槍。Ryan Low在聖荷西警察局工作了六年。

槍擊事件中的嫌疑人44歲的卡雷拉斯在與警方進行了長達1個小時的對峙後被逮捕。（聖...
槍擊事件中的嫌疑人44歲的卡雷拉斯在與警方進行了長達1個小時的對峙後被逮捕。（聖荷西警察局提供）
羅達倫（右二）的哥哥Ryan Low（右一）已經在聖荷西警察局工作六年。（羅達倫...
羅達倫（右二）的哥哥Ryan Low（右一）已經在聖荷西警察局工作六年。（羅達倫辦公室提供）

聖荷西 加州 眾議員

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