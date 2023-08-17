賴清德過境舊金山 AIT主席登機迎接

北加州南灣台灣同鄉會會長周信結表示，蔡英文及賴清德過境美國，顯示出自由台灣的生存，對民主世界的生存至關重要。（記者江碩涵／攝影）

副總統賴清德 出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山 ，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格在舊金山登機迎接，有500位台灣僑胞、數十個台灣社團在Hyatt Regency SFO飯店門口，準備迎接賴清德，現場歡聲雷動，不斷高喊「台灣加油」；而隔了一條街，約200英尺處的對面，則有來自不同的聲音，高喊「台灣是中國的、台獨是一條死路」。

賴清德16日約下午4時多抵達Hyatt Regency SFO門口，飯店門口聚集了500位支持台灣的僑胞，也有不少主流媒體、海外媒體在現場。賴清德抵達時，前方有灣區警方開道，一抵達現場民眾歡聲雷動，高喊「台灣加油」，從下車到走進飯店大概十分鐘路程，接受現場民眾歡迎、握手致意。

同一時間，隔了一條街則有100多位反對的聲音，用大聲公高喊「台灣是中國的、台獨是一條死路」。反對團體下午稍早時，本想跨越馬路，到飯店這側來抗議，但加州警方特地將抗議人士隔在飯店對街，避免爆發衝突及妨害安寧，也數次阻止他們跨越街道。

賴清德過境舊金山當日從下午2時左右，台灣僑胞們就陸續集合卡位，拉起布條，站在圍欄邊，練習各種歡呼口號，其中還有來自洛杉磯 的台灣社團。大洛杉磯台灣會館基金會董事長陳柏宇說，為了支持台灣民主，集合了50位洛杉磯僑胞，一早搭車、搭飛機趕來支持，當晚就會快閃回洛杉磯。他表示，從洛杉磯趕來就是要展現台灣人團結的力量，他們衷心支持台灣展現民主外交。

舊金山灣區信賴之友會共同召集人、僑務諮詢委員、北加州南灣台灣同鄉會會長周信結表示，蔡英文及賴清德過境美國，顯示出自由台灣的生存對民主世界的生存至關重要，僑胞強烈歡迎，就是要展現台灣人的信念。

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示，賴清德與舊金山非常有緣，賴清德2019年10月、2022年1月和今年8月都來到舊金山，從這次過境舊金山可以看出，這幾年台美關係在雙方共同努力之下，更加的堅實、穩固並有高度的互信，美國展現對台灣堅若磐石的支持，這都是台美夥伴關係上的一個進展，美國政府相當信任與尊重台灣的國家元首與副元首，打破疑美論、疑賴論的說法。

僑委會主委徐佳青也到舊金山，並與現場民眾握手致意，現場民眾說：「7月底才看到徐佳青來舊金山灣區，這麼快就能看到徐佳青又出現在舊金山，相當高興僑委會主委關心僑胞的生活。徐佳青也對民眾說，「我說過我會回來看你們，真的回來了。」