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聖荷西市消防舞孃醜聞 僅1人遭降職 市長不滿調查結果

編譯組／聖荷西16日電
聖荷西市長抨擊脫衣舞廳調查結果，認為未透露事件全貌。（取自X平台）
聖荷西市長抨擊脫衣舞廳調查結果，認為未透露事件全貌。（取自X平台）

據信使報（Mercury News）報導，聖荷西消防員去年10月份開消防車在Pink Poodle脫衣舞俱樂部放下一名比基尼女子，有關這一臭名昭著事件的調查報告公佈後，市長馬漢（Matt Mahan）在首次公開講話中表示，他對內部調查的內容和方式感到「失望」和「擔憂」。

在信使報提起訴訟後，根據法庭命令，市政府於上周公佈了100頁有關10月5日醜聞的文件，披露了消防隊長托格諾茲（William Tognozzi）在脫衣舞俱樂部領取了一個閃存盤，裡面有一名Pink Poodle員工拍攝的他同事的照片。

但調查人員還發現，托格諾茲與另三名消防員當晚還去了比基尼酒吧A.J.'s，這顯然違反了消防隊的行為准則。只有托格諾茲受到了處分，被降職為消防工程師。

馬漢在接受採訪時說：「當報告最終公開，我們都有機會看一看的時候，我覺得它並不完整，感覺並沒有了解到事情的全部。我認為這對公務員來說是不可接受的。」

馬漢還說，他覺得涉事消防員向調查人員提供的故事被「精心排練過。」他說，除了托格諾茲之外，其他三名消防員也應該受到紀律處分，或者調查人員應該要求更多的事實或細節。

前市長李卡多（Sam Liccardo）和人事調查專家也對調查提出質疑，特別是關於消防車在 A.J.'s停留兩分鐘的問題。李卡多曾是檢察官，也是事件發生時的市長。他在不久後表示，如果事件的視頻被證明「像看起來一樣糟糕，」那麽有人「就必須捲鋪蓋走人。」在查看調查文件後，針對脫衣舞俱樂部的停車事件他毫不諱言：「沒有人記得這件事嗎？我不相信。」

聖他克拉拉縣法官於7月下令公開調查紀錄後，信使報才得以獲知這些紀錄。事件曝光後，Pink Poodle外面的一段短視頻被發佈在一個名為「San Jose Foos」的Instagram賬戶上，標題為「只有在聖荷西，你才能看到脫衣舞娘從消防車出來」。

到目前為止，消防局長薩皮恩（Robert Sapien）和四名消防員還沒有公開對此事件發表評論。攝影師沒有與調查人員合作，文件中也沒有提到他的名字。

根據薩皮恩提供的事件時間表來看，10月5日晚9時，消防員離開消防站，6分鐘後到達Pink Poodle。一名女子走近消防車，向消防員提出搭便車的要求，在「她的堅持下」，消防員同意了。隊員們在街區內繞了四分鐘，放下這名婦女，然後前往比基尼酒吧A.J.'s Restaurant and Bar，消防車於晚上9時20分回到消防站。

聖荷西

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