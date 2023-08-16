罷免阿拉米達縣地檢長官善貞 開跑

主張罷免阿縣地檢長官善貞的「為每個人拯救阿拉米達」組織，15日正式向阿縣選務處提交罷免意向通知書。左一為屋崙華埠商會基金會主席陳錫澎。右二、右一為支持罷免的市民勞瑞（Lorie Mohs）和先生。（受訪者供圖）

阿縣地檢長官善貞因為司法改革頗受爭議。（取自阿縣地檢長官網）

主張罷免 阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone），15日正式向阿縣選民登記處提交罷免意向通知書。該組織發起人、屋崙 華埠商會基金會主席陳錫澎對本報表示，這標誌著罷免行動正式啟動。

陳錫澎表示，預計官善貞辦公室將在兩周內回覆。收到答覆後，「為每個人拯救阿拉米達」組織最快在9月初開始收集罷免簽名。若達到阿縣登記選民人數10%的門檻，即超過9萬3000人，罷免將進入投票 程式。阿縣有90多萬登記選民，雖然罷免門檻是9萬3000人。但考慮到有些簽名的名字和地址錯漏，會被排除掉，該組織希望收集13萬到14萬簽名，「多一點簽名，才能保證通過罷免投票的要求。」

「為每個人拯救阿拉米達」表示，在阿縣街頭的犯罪活動失控情況下，官善貞減少對罪犯的量刑，甚至拒絕對暴力重罪犯提出犯罪指控。根據屋崙警局的數據，兇殺案比大流行前上升了 80%。襲擊和搶劫案件大幅上升。與一年前相比，暴力犯罪上升 15%，入室盜竊飆升近 40%。在東屋崙，非裔受到的犯罪打擊尤為嚴重；婦女遭到年輕人的毆打和搶劫；針對亞裔的仇恨犯罪激增；街頭小販遭到襲擊，基本服務受到攻擊，公用事業部門現在必須配備私人保安。

市民勞瑞（Lorie Mohs）和丈夫15日當天到場支持罷免。在東灣布利桑頓（Pleasanton）Home Depot的一起盜竊中，她的兒子莫斯（Blake Mohs）試圖阻止遭槍擊身亡。她說，16周以來，一直懇求地檢長辦公室對兒子謀殺案的被告提出適當的指控。但官善貞忽視真正的受害者。相反，她在為被告辯護的同時，卻忘記自己對當選服務對象的責任。「現在是對她採取行動的時候，以制止對受害者的不公。我們推遲罷免她的時間越長，她的政策就會讓更多的受害者受害。」

陳錫澎表示，參與發起罷免官善貞，是因為其上任後的司法改革指導原則，就是和重罪嫌犯達成輕罪協議，給罪犯求情、讓累犯輕易放出來。雖然自去年一來、官善貞上任前，屋崙治安就開始惡化，並非現在開始，但類似的司法原則是在縱容罪犯，摧毀司法制度，「如果不罷免，屋崙治安只會越來越差，犯罪加倍，最終受傷害的是普通民眾。」

但是，支持官善貞的美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）說，近年來，進步檢察官在選舉中取得重大進展，贏得紐約、舊金山和洛杉磯等大城市的選舉。2022年10月發表的有關進步派司法改革對犯罪率影響的研究發現，進步司法改革可帶來低犯罪率。官善貞就是其中一位進步檢察官。

彭一玲說，之前過度使用加重刑罰，致阿縣擁有世界上第五大的縣監獄，每位罪犯每年基本費用8萬。目前阿縣超過100項加重刑罰。官善貞並未停止使用加重刑罰，只是評估和使用更小心和謹慎。如針對Aqweel Khan案件，就增加仇恨犯罪指控。但一味加重刑罰並未保護公眾安全。有證據表明，每一個額外刑期年限導致再犯罪增加4%到7%。大規模的監獄和增刑加罪。助長犯罪惡性循環。在阿縣82%被判無期徒刑、不予假釋的為低於21歲的非裔。關起所有壞人，為什麼還有不斷犯罪？官善貞上任希望從源頭抓起，增加重罪審判組人員配置，減少重案積壓，建立該辦公室首個基於社區的再就業委員會，增加受害人部門雙語職員等一系列措施。應給她工作空間和時間，確保為社區做出更多積極正面的工作。