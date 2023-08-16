倒數46天…加州22.5萬白卡被退保 9‧30前得寄回續保資料

州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉說，加州21%、總計22.5萬的白卡會員，因為沒郵寄續保資料而退保。但在9月30日前，民眾交回續保資料，可重返白卡計畫。（記者劉先進／翻攝）

加州 醫療保健服務廳（CDHCS）、少數族裔媒體（EMS）和加州非裔媒體15日聯合舉行論壇「保護1550萬人的醫療保健福利——加州致力於為白卡 （Medi-Cal）參保者提供保險。」州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉（Yingjia Huang）說，總計22.5萬、占總數21%的白卡會員，因為沒郵寄續保資料而被退保。但在9月30日前，民眾交回續保資料，還可重返白卡計畫。這意味著，大家還有46天時間交資料。

黃盈嘉說，該廳正在審查1500萬白卡參保人的資格，比全國任何其他州都多。他們通過這次續保時機，實施一些變革，使會員在明年以後更容易獲得並繼續享受白卡。如果發現民眾不符合白卡條件，該廳會提供資源，幫助他們過渡到其他計畫。6月是為白卡計畫成員除名的首個月。總的來說，加州已取消21%的需要重新決定的會員的註冊。該廳在6月有超過100萬的會員需要重新確定是否符合白卡資格。這是到2024年5月的所有剩餘月份的平均值。預計每個月都會有100萬人，隨著時間的推移會略有增加。6月份，加州有21%、22.5萬的白卡會員退保，與許多其他州相比，這個數字相對較低。退保的原因是會員沒有交回黃色信封續保資料。

不過，即使民眾因為沒有交回黃色信封續保資料，而被取消參保資格，也有90天的時間（從6月算起），一直到9 月30日前，可以繼續將醫療資料交回縣政府，進而恢復白卡醫療保險 。黃盈嘉說，「如果您即將續保，請務必留意黃色的續保資料袋，各縣將與您聯繫。請查看短信、電子郵件，我們將通過電話、短信或電子郵件提醒。」

黃盈嘉強調，如果民眾是22.5萬的一員，或因收入過高而被發現不再符合白卡條件，可順利過渡到加州全保（Covered California）。「我們已為會員設計了一種在不同保險計畫之間無縫轉換的方式，他們不必為了獲得保險而經歷各種申請所需的行政負擔。」

在22.5萬人中，有一部分人也會因為重新確定是否符合資格而轉移到加州全保計畫中。該廳正在資助社區中的健康註冊導航員，150多個社區組織將幫助成員填寫重新確定保險資格的資料包，答疑解惑，幫助處理文書工作。

黃盈嘉表示，從數字角度看，20多萬人退保是巨大的數字。但結合實際情況，加州白卡計畫不僅保留大多數人，還有很多人可能有其他形式的保險，他們可能不希望享受白卡計畫中，所以選擇不郵寄新的續保資料。相比之下，全國其他州重新確定是否符合白卡資格的案例數量比加州少，但退保率更高。