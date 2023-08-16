金山8‧16將開學 市府籲放慢車速 學校周邊限速15哩

開學在即市政加強交通監管，呼籲市民放慢車速。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德（ London Breed ）、警察局長史考特（William Scott）、舊金山市交通局(SFMTA) 局長譚沐霖（ Jeff Tumlin） 與舊金山聯合學區 (SFUSD) 總監韋恩（Matt Wayne ）15日發表聯合聲明，呼籲民眾注意交通避讓，為16日學生們開學的第一天創造安全環境。交通局還將為市內的106所學校的154個十字路口增派180名路口警衛員。

布里德表示：「本周市政工作的重點是確保學年開始的交通安全，不僅是對學生和教師，還應保證全市步行、騎行以及所有通勤人員的安全。交通局和警察局應加強執法力度，在上學和放學時段要加強校區周邊的巡邏工作。」

最近幾年，舊金山一直在降低市內行車速度，由之前的每小時35哩降到現在大部分路段保持在25哩的車速。警察局長史考特說：「為了學生和通勤者的安全，我們會監督司機減速，並遵守學校周邊地區內每小時15哩的限速。駕駛車速的增加，發生碰撞並造成嚴重傷害的可能性也會增加。在此呼籲駕駛者放慢車速。」

目前舊金山聯合學區大約有5萬名學生就讀，有1萬名教職員工。通常約一半學生乘坐Muni公交通勤。舊金山交通局還計畫增加放學時段的公交服務，以解決交通擁擠狀況。市交通局還將繼續開展青少年免費Muni計畫，19歲以下青少年可免費乘車。

舊金山交通局長譚沐霖表示，學區開學第一天，路口警衛和市政交通大使計畫(MTAP) 工作人員，會幫助學生家長和教師快速安全到達校。為了縮短出行時間，交通局特別恢復如28R、 29 Sunset等快車路線。此外，還在開學前及時提供Muni的學校包車服務。

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